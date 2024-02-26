快訊

尖叫！宇多田光無預警宣布台北開唱 海外首演獻台灣

籃球專題／中華男籃兩役慘敗 四大議題須重新檢視

套餐8折！麥當勞「無敵大麥克、香鷄大麥克」限時回歸

中方傳要領回遺體 金門地檢：家屬無意見才能發回

中央社／ 金門縣26日電

中國快艇翻覆2死，死者家屬及中方代表數次與海巡署協商，25日傳出家屬要求領回遺體及船隻；金門地檢署表示，遺體要家屬無意見才能發回，而船是證物，隨時有鑑識可能，尚不能發回。

中國1艘載乘4人快艇14日越界闖入金門海域遭海巡人員追緝，拒檢後翻覆釀2死、2人生還。死者家屬及晉江市紅十字會人員20日抵達金門後，多次與海巡署人員協商，但雙方至今仍拒絕透露是否有共識。

根據媒體報導，家屬25日於協商過程中，要求比照先前遣回的2名生還者，領回被扣押船隻，並且遺體要與漁船一起送回中國。

金門地檢主任檢察官施家榮表示，因沒有參與協商過程，不清楚死者家屬是否提出領回船隻及遺體等訴求，但通常要等確認家屬完全無意見後才可以發回遺體，若家屬仍有意見，通常是要解剖後才能發回；另外，船隻目前為證物，隨時有調查及鑑識可能，所以還不能發回。

中國海警局及中國農業農村部則於25日各別調派執法船艇，在金門附近海域展開執法巡查。對此，海巡署專門委員趙君表示，海巡署均有掌握海域目標動態，並確實依照海巡署各項標準作業程序執行。

兩岸關係 金廈海域

延伸閱讀

陸船翻覆多次閉門會議無共識 陸方7人仍在金門...持續溝通

陸船翻覆事件 王鴻薇：離島海巡密錄器配賦率嚴重不足

環時：台海執法活動將更多交由中國海警管理

影／網傳10艘大陸漁船衝撞海巡艇 海巡署澄清：2020年舊聞

相關新聞

金廈爭議 民進黨政府「硬不起來」 主權治權雙失

海巡艇與中國大陸快艇在金廈水域碰撞，釀兩名大陸漁民死亡事故，自2月14日發生至今已逾10天，未見緩解跡象， 海巡署在金門...

緩解金廈緊張？ 藍綠對「民對民協商」看法不同

兩岸金廈水域爭議仍未落幕，民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰今天說，對岸的標的，就是台灣海巡，要求我方認錯道歉，民對民當然可...

漁船翻覆案談判無果 中國海警艦編隊再赴金門海域巡查

兩岸就中國船隻翻覆事件談判尚無結果，中方持續出招。中國海警25日下午發布，福建海警當日組織艦艇編隊在金門附近海域開展執法...

漁船翻覆案／中方先出動海警 再派漁政執法船

台方在金門「禁止、限制水域」，北京當局則趁這次海上衝突，稱所謂「禁止、限制水域」根本不存在。

漁船翻覆案／金門人怨陸委會 把小事搞成大事

兩岸持續在金門展開密集協商，台灣海巡署長周美伍赴金門坐鎮拉高官方層級，中國談判代表仍是晉江紅十字會。金門紅十字會前總幹事...

綠委質疑夏立言訪陸時機 請他向大陸喊話支持台灣偵辦

國民黨副主席夏立言啟程訪問大陸，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，夏立言總是選在敏感時刻赴陸，希望他傳達正確的台灣民意，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。