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夏立言今訪陸 適時表達哀悼

聯合報／ 記者鄭媁張睿廷謝守真／台北報導
國民黨副主席夏立言。圖／聯合報系資料照片
國民黨副主席夏立言。圖／聯合報系資料照片

國民黨副主席夏立言今天將率代表團前往中國大陸訪問，開展「新春拜年、關懷交流」之行。國民黨表示，此行主要是關心在陸台胞，未規畫與大陸官員見面；但訪陸期間如有機會，夏立言將在適當場合表達對近期金門海域不幸意外事件的哀悼之意。

夏立言赴陸訪問團預計今上午出發，七天行程將到訪廈門、廣州、南昌、杭州、昆山、上海等台胞聚居城市。隨行人員包括國民黨大陸事務部主任林祖嘉、國家政策基金會資深顧問趙春山等。

國民黨表示，夏立言此次訪陸，行程中並未規畫與大陸官員見面，但客隨主便，也不會排斥。

大陸快艇闖入金門水域翻覆意外傷亡事件延燒。國民黨主席朱立倫昨天受訪表示，此事相當重要，不是單一事件，牽涉到兩岸民眾往來權益。朱立倫也說，觀光業者前兩天才拜訪國民黨立法院黨團，政府怎能說「有可能影響國家利益或安全」，就從六月起禁止旅行團赴陸觀光？況且，現在的政府可以替下任政府決定決策嗎？希望國民黨可以站在業者角度出發，凝聚共識。

國民黨表示，夏立言若有機會與大陸官員會面，將會請對方轉達，向此次漁船事件的罹難者家屬表達哀悼慰問之意；同時也向對方表達，大多數台灣民眾不樂見兩岸關係持續惡化，盼透過各種管道盡快公布事實真相，兩岸能維持過去相互尊重的默契，避免衝突或類似意外再次發生。

國民黨指出，金門海域的意外事件，凸顯兩岸缺乏溝通對話；身為最大在野黨，國民黨義無反顧，必須主動關心台胞、和緩局勢，不會因為碰到意外事件就停止交流對話。

陸委會昨發布新聞稿回應，強調「陸方三無船」違法事件已進入我方的司法程序，陸方應尊重台灣的司法體制，靜待檢方完成調查獲得事件真相，並維持兩岸過去相互尊重的默契，避免衝突再次發生。陸委會還說，建議陸委會前主委、國民黨副主席夏立言訪問大陸時，也做出同樣表態。

兩岸關係 金廈海域

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