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陸船翻覆小事化大 政治意識模糊真相

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
陸籍漁船翻覆造成2名漁民，引發兩岸一聯串的緊張關係。圖／金門海巡隊提供
陸籍漁船翻覆造成2名漁民，引發兩岸一聯串的緊張關係。圖／金門海巡隊提供

中國漁船與我國海巡發生衝突是常態，但此次翻覆意外卻導致2人死亡，即使我國執法有理有據，但有人死亡也顯虧欠，似應給予人道補償。但本次海委會不僅船上沒秘錄器，處理紛爭態度只因對方是中國人而態度顯得強硬，反而讓小事化大，造成兩岸局勢更為緊張，令人遺憾。

處理至今尾大不掉

中國籍快艇本月14日越界到金門海域捕魚，遭到海巡隊驅離，而4名落海的中國籍船員之中，有2人經搶救後仍不治身亡。海委會宣稱，漁船碰撞事件常發生，但此次事件卻沒有錄影、錄音為證，引發外界質疑。

國民黨立委陳玉珍更爆料，此次事件的海巡船之沒有秘錄器，是因為行政院要求資訊器材若是中國製造就不得使用，導致未經秘錄，引發各方批評因為意識形態作祟，反而讓此次事件的真相更加撲朔迷離，即使整件事完全就是小事，兩岸對彼此的敵意也因此上升。

此外，因為政府的處理態度難掩政治算計，反而讓事件複雜化。國民黨立委徐巧芯也指出，四年前澎湖就曾發生「大陸的船隻入侵到台灣的海域而後而蛇行逃逸，海巡霸氣逮人」的新聞，為何如今拿不出證據，還讓事態失控？諸多疑點都讓外界感到相當不解。

對中意識影響因應

即使海委會執法有理有據，但既然對方有人傷亡，也應以生命為重，並進行人道關懷，否則政府的明顯敵意累積下，影響到的是未來海巡人員的執法安全。總之，政府只要碰到中國，態度就變得相當強硬，試問若是菲律賓、日本等國的漁船與我國發生碰撞，政府還會這樣大小聲、拖延處理嗎？

兩岸之間過去已有不少紛爭，相關事件恐會益發頻繁，考驗著政府處理衝突的因應能力與智慧。如果政治凌駕專業，讓小事擴為大案，甚至擦槍走火，實屬不智。人類歷史已多次提醒，國與國的衝突往往是從看似微不足道的小糾紛所引起的，期待政府釋出更多人道關懷、莫因反中影響理性決策，以致得不償失。

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