黃揚明：2160萬買海巡密錄器 比數發部3千萬出差費小錢而已

國民黨立委陳玉珍透露，多年前已採購密錄器，但因民進黨抗中保台，禁止使用。行政院宣佈動用第二預備金約2160萬元，為海巡署採購3061具密錄器。媒體人黃揚明今表示，花2160萬元採購密錄器並不多，比起數位發展部今出國出差預算超過3000萬來說，是小錢而已。

黃揚明表示，陳玉珍透露海巡署過去曾購足基層人員密錄器，但因政府禁用中國製產品，因此全數被禁用，才導致有3061具的缺口。

黃揚明說，他去查了一下海巡署2020年公布的新版制服新聞照片，當時海巡人員身上別的密錄器上有「V2HD」字樣，比對後應是「攝錄王 V2HD警用小型密錄器」這款。

黃揚明說明，在諸多購物網站上，這款密錄器的產地，確實是「中國」。不過，這款密錄器即使是中國製造，但是它的價位其實是密錄器中相對高的，定價6980元，主因應該是有IP68等級的防水防塵功能。

黃揚明說，其他警察機關採購的密錄器價位通常都在2000多元至5000元不等，例如台北市警局去年採購的密錄器每具單價為4850元，但也被爆料天線模組零組件是中國製造的爭議。

黃揚明認為，這兩天行政院允諾用第二預備金花費2160萬元為海巡署採購3061具密錄器，平均每具預算單價約7000元，可見海巡署這筆款項就是以之前採購這款密錄器來計算。