罹難漁民家屬：海巡謊話不斷迴避真相

陸籍快艇翻覆案延燒，本報記者昨晚專訪死者家屬，家屬怒批海巡艇撞翻陸艇，海巡署公布的訊息前後不一，「絕對沒講實話」；陪同家屬到金門的團長、福建省晉江市紅十字會高級顧問李朝暉也說，只要提到要查明真相，海巡就推諉、撒謊、打太極，百般阻撓，感覺就是要迴避追查真相，「現在僵在這裡，是他們沒有誠意」。

死者來代文女婿何代波轉述返回大陸的兩名漁民說法，當時雙方海上追逐，一個大轉彎後，船隻不知為何熄火停下，但台灣海巡艇卻直接撞了上去，讓他們的船隻翻覆。何說，海巡一開始公布的訊息說船沒接觸，後來卻說碰撞，現在是多次碰撞，「這讓我們怎麼相信他們」？李朝暉氣憤說，「明明人家都熄火，為何還衝撞？」

「感覺台灣海巡只想給錢息事寧人，讓我們趕快走人。」李朝暉說，「我們一講要真相，他們就說走流程，地檢部門（檢方）在做，講了多次回到原點；我們想要看漁船，海巡就說工作人員不能去，只有家屬能，還不能拍照，而且只能看一部分，但家屬都不懂，感覺是怕工作人員了解情況、往真相更靠近」，但家屬要求很簡單，就是希望查明真相，給個交代。

李朝暉說，海巡跟家屬開說明會只有帶一張圖，簡單講經過，相關錄音、錄像都沒有，他們當場表達不滿，後來只公布最後救援的錄像，前面都沒有，證據鏈明顯不完整，感覺是偷工減料掩蓋真相，謊言不斷。

此外，頭七法會的部分，家屬就是想查明真相，沒想到海巡在家屬缺席的情況下仍硬辦，真的是荒腔走板。何代波強調，對家屬來說，追求真相遠比法會更重要；相驗時海巡也堅持要他們火化，但還沒了解真相，怎麼火化？

若沒錄像，下一步怎麼做？何代波表示，如果真的沒有，「了解家人是怎麼走（死）的，是我們的權益」，這邊老是遮掩抵賴，不願回應問題與要求，感覺一直被欺騙，沒得到公道的對待，心裡更加難受。「他們前後講的不一致，自相矛盾，所以我都不相信。」李朝暉說，海巡平日有完整的ＳＯＰ，漏一、兩點有可能，但不可能全部都沒做，「關鍵時刻全都漏掉，我不相信」。

雙方在談賠償金，但家屬強調目前沒心思，「不知道真相與責任，如何談賠償？」目前看台方處置肯定有問題，有問題就要有人擔責、懲處與賠償。