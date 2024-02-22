陸船翻覆案無錄影 海巡署：未來會補齊

「本次案件雖無錄影，但生還的2位大陸漁民都有筆錄，相關事實很明顯！」針對近日大陸漁船於金門外海翻覆，造成2位大陸漁民死亡一案，海洋委員會海巡署副署長張忠龍22日回應，除了海巡人員，還有2位生還漁民的筆錄與錄影，都說明此次任務是依法辦理。但未來會讓所有船隻都裝設密錄器、加強教育訓練檢討。

並未隱瞞沒有錄影

媒體質疑，海巡署追查大陸珊瑚號漁船，導致該船翻覆且2位大陸漁民死亡的案件，各界都認為海巡署沒有錄影的部分大有疑慮。對此，張忠龍表示，此次案件是執法案件，依法執行勤務符合民眾期待，但因為此次出勤船隻量級在10噸以下，因此船身並未裝設密錄器。

張忠龍說，按照規定，海巡人員出勤一定會攜帶偵蒐裝備，此次任務也有攜帶手持式攝錄影器，但因為取締時有出現高速追逐與強告登艦等狀況，船身晃到劇烈導致海巡人員未能及時使用攝錄影機，而海巡署並未隱瞞此事，於金門地檢署偵辦相關案件時都有跟檢察官報告「沒有錄影」的狀況。

會補齊密錄器

「但生還的漁民有錄影與筆錄，都對執法過程沒有表示意見！」但張忠龍也說，未來避免相關案件發生，海巡署將會嚴正檢討勤務與強化教育訓練與裝備應用，並透過114年到117年的中程計畫，讓船隻加掛3061部密錄器，並於115年到117年籌補240具人員密錄器，讓所有海巡人員都有密錄器以避免爭議。

陸委會副主委梁文傑強調，這是金廈水域常發生的執法案件，雖出現有人員不幸死亡，但支持海巡署執法，至於是否錄影不影響案件事實，2位生還者在金門地檢署偵訊時，過程都有錄影與筆錄，希望國人能相信台灣司法機關的公正與獨立性。

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