中國快艇翻覆案 海巡之友總會將啟動人道關懷

中國快艇越界翻覆釀2死事件引發關注。中華民國海巡之友總會今天表示，基於人道關懷的立場，將全力支持生者及亡者慰問事宜，相關細節會陸續安排。

中國快艇翻覆事件造成2死、2生還，事件引發各界高度關注。

海巡之友總會秘書長李佩璘今天透過海洋委員會海巡署管道對外表示，針對此案，最高顧問葉國一基於人道關懷立場，將全力支持生者及亡者慰問事宜，相關細節陸續安排中。

針對有媒體報導指李佩璘將赴中國大陸將赴中國大陸泉州慰問本案漁民家屬一事，李佩璘澄清說明，自己現正和妻子在日本旅遊中。

據了解，海巡之友總會是於民國107年1月24日成立，並致力推動海巡人員照顧政策，深入協助其執行各項事務，和即時推廣海洋政策與發展，規劃成立多數分會，幫助海巡單位接受到雙重關懷與照顧。