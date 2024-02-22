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陸海監船現蹤馬祖海域 美緊盯台海情勢促對話

聯合報／ 大陸新聞中心、華盛頓記者張文馨、記者蔡晉宇洪哲政廖炳棋／綜合報導
大陸快艇翻覆事件持續發酵，兩岸局勢升溫，大陸八○○一海監船昨天出現在馬祖南竿附近海域。圖／取自人民網
大陸快艇翻覆事件持續發酵，兩岸局勢升溫，大陸八○○一海監船昨天出現在馬祖南竿附近海域。圖／取自人民網

中國大陸快艇翻覆二死事件持續發酵，繼金廈水域兩岸海巡、海警的情勢升溫外，馬祖海域昨天下午也出現三艘中國大陸的執法船隻，兩岸關係陷入緊張。美國國務院發言人米勒於廿日表示，美國正在密切關注北京的行動，敦促各方克制，不要片面改變台海現狀，美國敦促北京與台北展開有意義的對話，以降低誤判風險。

繼金門海域十九日上午出現中國海警船後，馬祖海域昨天下午出現三艘中國大陸執法船隻，其中二艘為海警船，另一艘為全長九十公尺、一千五百噸級的海監船；有一艘海警船距離馬祖南竿島一度僅約五點五海里。

二海警船、一福建海監船

根據中國港口網船舶追蹤資訊，三艘執法船隻分別在馬祖南竿島東方、西方及西南方海域出沒。在南竿西方出沒的是號稱福建省海監旗艦「海監八○○一船」，雖屬省級海監船，前身卻是中國海警二一一五號改裝而成。

海巡署稱：馬祖一切正常

國民黨立委王鴻薇說，海委會向她辦公室低調證實，有兩艘中國大陸海警船進入禁限制水域。但海巡署對外表示，「馬祖地區狀況一切正常。」海巡人員說，確實有二艘海警船在限制水域外活動，離島周邊海域本就常有大陸船隻。

面對金廈水域對峙情勢升溫，國防部作計室聯合作戰計畫處副處長李昌富表示，國軍本不直接介入、不升高衝突的原則，保持監控；但要求外島防區做好衝突資源準備，若海巡有需求，依令應援。

白宮國家安全顧問蘇利文被問到台海近期局勢時，他拒絕評論，只重申美國維持台海和平穩定的基本立場，並稱美國反對兩岸任一方片面破壞和平與穩定，這也是美國會持續大聲且明確傳遞的訊息。

米勒則說，美國對台海乃至更廣泛的印太區域的和平穩定有著持久的利益。

民進黨團幹事長吳思瑤說，美方的訊息很清楚，美方提醒的對象是對中國，中國應該要聽進去，因為片面改變製造緊張情勢是中國，台灣絕對是站得住腳的一方，台灣既沒有改變現狀，也沒有做出逾越或違反慣例的行為。

賴指示妥善處理堅定執法

民進黨發言人吳崢轉述黨主席賴清德在中常會的態度，包括中國籍漁船在台灣海巡取締登檢過程中翻覆，導致二名中國籍人士過世，事後一定要妥善處理；未來持續支持海巡堅定執法，也會持續努力關注，避免類似狀況再次出現。

朱呼籲兩岸都要降低惡意

國民黨主席朱立倫說，民進黨政府有責任降低兩岸對抗的風險，尋求一切可能的對話，避免兩岸衝突，國民黨也絕對有責任要求政府一定要降低惡意，同時希望對岸可以降低惡意，否則兩岸關係會變成惡意螺旋，愈來愈嚴重。

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