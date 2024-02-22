國防部：監控共軍 未見異常

面對金廈水域兩岸海巡、海警對峙情勢，國防部作計室聯合作戰計畫處副處長李昌富上校昨天表示，國軍本不直接介入、不升高衝突原則，保持監控；但要求外島防區做好衝突資源準備，若海巡有需求，依令應援。

國防部昨舉行「年度公職人員財產申報實質審查」公開抽籤記者會，媒體關切海巡署在金門水域因執法事件與大陸海警升高對峙情況。

國防部情次室情研中心情報官黃明傑表示，國軍針對馬祖、澎湖與金門地區周邊中共軍事及公務船舶動態，運用聯合情監偵系統嚴密監控、適切應處。

對於美國國務院針對金門情勢呼籲兩岸克制，共軍動作、兩岸局勢是否升溫改變？黃明傑說，共軍目前沒有異常。

李昌富表示，金廈水域由海巡署依法處置，國軍全程掌握水域狀況，要求外島防衛部及海軍先行預擬可能的衝突態樣及處置方式，納入平時演練，做好衝突資源準備；國軍本不直接介入、不升高衝突原則，保持監控，若海巡有需求，依令實施應援。

國防部發言人孫立方表示，國防部作為政府整體國安團隊一員，不管是台海周邊海空域狀況掌握或者敵情動態應處，都會結合國家安全政策執行應處作為，關於金門「三無」船舶（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）在逃逸追逐中翻覆造成傷亡，國防部長邱國正在立法院清楚表達，此事件目前由海巡署以司法案件處理，國防部作為國安團隊一員，絕對依政府立場執法，同時有信心與能力確保整體安全。