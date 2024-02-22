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陸海警船闖馬祖…海委會未發布 藍委憂我禁限制海域恐消失

聯合報／ 記者屈彥辰蔡家蓁王勇超／連線報導
海委會主委管碧玲。記者杜建重／攝影
海委會主委管碧玲。記者杜建重／攝影

中國大陸海監船前天上午進入金門禁限制水域，國民黨立委王鴻薇披露，昨天下午聽說馬祖海域有兩艘中國大陸海警船，進入禁限制水域，海委會向她證實。她說，國安單位不要躲在海委會後面，台灣禁限制海域和台海中線一樣，都在消失中。

不過，海巡署和海委會對大陸海警船是否進入禁限制水域，說法並不一致，記者昨向海委會查證，海委會主委管碧玲手機一直未接聽，海委會人員低調證實確有其事，但表示須首長公開說明。

管碧玲透過幕僚轉述說，對於大陸海警船越界馬祖海域一事，為避免造成兩岸互嗆，希望大家能冷靜解決此個案。

海巡人員表示，確實有二艘海警船在限制水域外活動，離島周邊海域本就常有大陸船隻，若艘次跟平常一樣，就沒有異常，籲民眾切勿過於緊張。

王鴻薇說，近期海巡發生一連串事件，也讓人非常憂慮；昨天有中國大陸海監船進入金門的禁限制水域，海委會被動證實，但海委會不敢主動發布訊息，是怕升高兩岸敵意，卻是遮蔽真實訊息；選前連衛星都要發警報，現在真的進入禁限制水域，卻選擇靜悄悄。

王鴻薇提到，目前大陸宣布金廈海域無限制禁止海域、大陸海警要常態性巡查、接著金門觀光船就遭大陸海警強制登檢，又連兩天到我外島海域。她呼籲國安單位不要躲海委會後面，台灣禁限制海域和台海中線一樣，都在消失中。

兩岸關係 台海 海巡署 管碧玲 金廈海域 馬祖

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