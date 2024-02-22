沒隱匿動機？ 藍委批管碧玲失職「別再拗 負起責任」

海巡日前在金廈海域驅離越界陸籍快艇致二死，金門地檢署證實海巡在執法過程無錄影，外界質疑是否執法過當。國民黨立委徐巧芯昨直接點名海委會主委管碧玲負起政治責任；民眾黨立委張啟楷認為，海巡人員當時若有打開密錄器，應交出執法錄影，否則即失職。民進黨立院黨團表示，不樂見在野黨認為政府執法過當。

而海巡署遭質疑第一時間隱匿碰撞說法，海委會主委管碧玲昨天在臉書發文表示，兩天前揭露本案受「第三人責任險」保障，就代表有碰撞，海巡沒有隱匿的動機。徐巧芯直指管碧玲「不要再硬拗」，事件發生第一時間，政府根本沒有公開雙方「碰撞」事實，是刻意隱瞞真相。她認為，管碧玲可說是相當失職，應該負起政治責任。

依規定，海巡人員執法須全程錄影存證，但在這次事故中，卻罕見未依規定錄影，既影響事故真相釐清，也衝擊海巡說明的公信力。據了解，海巡執法蒐證有三道關卡，包括自動攝影、手持攝影和密錄器，在事故中都失靈，引發質疑。

以海巡署近年取締大陸抽砂船越界發布影片為例，雙方未接觸就會開始攝影，但這次事故卻未依程序執法。海巡署說明，大型艦艇設有自動錄影設備，但當天出勤的ＣＰ艇是小型艇，沒有相關設備；手持攝影則因當時僅有五分鐘時間，且高速水上行駛，事故發生後又急著救人，因此未錄影；至於密錄器，「不是每個人都有這一標配」，對此日後會嚴加檢討。