生還漁民：船是被撞翻的

日前在金門海域因躲避我海巡查緝而翻覆的大陸漁船兩名生還漁民，於廿日返回中國大陸後，央視新聞旗下新媒體「玉淵譚天」昨天下午發布這兩名大陸漁民的訪問影片，其中一名漁民出面控訴，船隻是遭到台灣海巡撞翻的。

根據訪問影片內容，這名大陸漁民說，「當天的經過（是）十二點多，我們就開（船）出去，到十二點五十分，就看到『保緝』（應為舊保七，我海巡前身）開起來了，就衝著我們的船開起來了。我們自己的船怎麼可能翻掉？（哪怕）開急轉彎也翻不掉，要（被）撞才會翻掉」。

他說，「衝一下，把我們頂翻掉了。我們就鑽到水裡面跑出來，四個只有兩個上岸」。「我們兩邊漁民打魚，我們也沒對他怎麼樣。他們以前到我們這來，我們對他們很好，這次他對我們這樣，太失望了。我們安全了，已經回來大陸我就很開心了」。

影片發布後再度激發許多大陸民眾憤慨，紛紛留言：「血債血還」、「就是撞翻的，所以一直不敢公布視頻，還謊稱漁船『蛇行』。不能這麼算了！」還有台灣網友說，「之前說什麼（漁民）四川、貴州口音，聽不懂，無法做筆錄，現在怎麼我都聽得懂（視頻受訪）！到底誰在放話說謊？」

對於大陸生還漁民指稱船是遭海巡艇撞翻，海巡署也提出聲明表示，生還的兩名大陸籍男子，先後由海巡署偵防分署金門查緝隊及經金門地檢署檢察官以證人身分製作訊問筆錄，兩人都表示對海巡隊執法程序無意見。