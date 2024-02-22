新聞眼／海巡署先理虧後遮掩 事難善了

陸船翻覆案已成兩岸高度重視事件，執法過程造成死亡令人遺憾，只要說明清楚，一切攤在陽光下檢視，外界自有公評；但海巡署事發第一時間的發言，包括海委會主委管碧玲等一再宣稱「依法行政」，經過外界連日質疑，才由金門地檢署口中說出，執法過程無錄影蒐證，且是因碰撞翻覆，海巡署這才承認「船身多次接觸」，還辯稱沒有錄影不影響事實真相，但公信力早已經備受質疑。

台灣自詡民主法治國家，執法過程中，善盡保全證據及舉證是執法人員義務與責任，就如現今警察執法時都會攜帶密錄器，就是為了證明執法過程合法，保護自己也保護對方。

根據「海岸巡防機關海域執法作業規範」第九條就規定，「海巡人員執行職務，並隨時以照相、錄音、錄影或其他蒐證方式，保全相關事證」。管碧玲口口聲聲說的「依法行政」第一道就破功。

海巡署一向被賦予海上警察角色，近年也增購不少執法設備；過去立法院曾提出海巡人員配發密錄器建議，新版制服更預留密錄器位置；但陸船翻覆案件發生後，執法者拿不出任何影像，對密錄器避而不談，如何說自己沒有疏失？

且即使是以驅離為目的，強勢攔檢和追逐作法有待商榷，因追逐難免碰撞，警察追車如此，海上追逐亦是。如今追逐造成陸艇翻覆兩死，把責任全推給對方蛇行、拒檢，不提碰撞情事，更拿不出蒐證依據，談什麼一切合法。更被外界質疑，是真的沒有錄影，還是其中另有隱情？

但不論真相為何，陸船翻覆事件都證實了海巡人員第一時間未說實情；隨著司法調查還原、生還者口述指控，執法威信一步步喪失。

近年兩岸局勢緊張，轉型為「第二海軍」的海巡署，對陸籍船隻執法難免更加強勢，但前提要依法行政，以理服人；但從這起事件來看，海巡署理虧在先、掩蓋在後，再多的說詞都難挽回早已重創的聲譽，也讓事件更難落幕。