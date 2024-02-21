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陸漁船翻覆案發燒！網關心兩議題 「金門」飆破2萬聲量攀高峰

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
1艘大陸漁船日前因躲避海巡查緝翻覆釀2死，引發兩岸關係緊張。圖／民眾提供
1艘大陸漁船日前因躲避海巡查緝翻覆釀2死，引發兩岸關係緊張。圖／民眾提供

中國漁船兩死事件時續發酵，中國福建海警局宣示將「常態化」執法，不到一週，金門19日一艘觀光船就遭福建海警局強制登船臨檢，讓不少乘客驚嚇，甚至擔心回不了台灣。對此，總統府20日表示，對於近日台海情勢資訊，主責機關及國安團隊都有即時且全程的掌握，並即時向總統蔡英文報告、掌握情勢，請國人放心。

外界認為中國藉由漁船兩死事件，加強執法推進台海內海化，對此，台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚表示，對岸是不是要將台海內海化，目前不得而知，但是我們要先做好因應的準備，不能輕易退讓，也避免不必要的武裝甚至軍事衝突。他認為，兩岸如何恢復溝通管道是關鍵，陸委會海基會應該發揮功能，但前提是總統府與行政院的態度。

中國海警強行登金門觀光船臨檢 飆破2萬聲量

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/02/13~2024/02/19）統計調查，金門近一週聲量最高點出現在2月19日，共2萬3,940 筆聲量。當天中國海警強行登上金門觀光船臨檢，海巡署出動「100噸級巡防艇」馳援。有網友表示，「驚嚇之旅」、「台灣人只有更團結才能阻擋中共的霸道」、「中共以切香腸方式步步進逼台灣主權，挑戰國際和平，全民要硬起來」。

海巡追捕釀中國2漁工死亡 登上金門近一週聲量高峰

另一個聲量高峰出現在2月15日，共7,616 筆聲量。中國漁船14日越界捕魚，拒絕金門海巡隊攔查，逃逸過程中2名漁工不慎溺斃。對此，國台辦強烈譴責是我方驅離導致，海巡署回應，表達該涉案船舶，為屬三無船舶，即無船名、無船舶證書、無船籍港登記，為兩岸協同執法共同關注對象，雙方對於這類船舶均會加強取締，而對此次發生意外事故，深表遺憾。有網友表示，「支持台灣海巡，加油」、「支持海巡署的執法人員，中國人很常越界，已經不是第一次」、「我們有做錯什麼嗎？整天挑戰我們的底線」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年02月13日至2024年02月19日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『金門』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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