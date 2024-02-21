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中國快艇翻覆海巡未錄影 未來檢討蒐證裝備

中央社／ 金門縣21日電
大陸快艇翻覆2死事件持續發酵，兩岸關係陷入緊張。本報資料照片
大陸快艇翻覆2死事件持續發酵，兩岸關係陷入緊張。本報資料照片

中國快艇翻覆2死，外界關注海巡執法未即時蒐證致難釐清事故原因。海巡人員今天表示，涉案的10噸巡防艇因船艇規模較小，未來將檢討蒐證裝備，也會加裝舷外攝影機。

中國一艘快艇14日越界闖入金門海域遭海巡艇追緝，拒檢後蛇行翻覆釀2死，另2人生還。2名生還者昨天下午已透過小三通搭船返回中國，死者家屬則與金門地檢署檢察官和法醫參與相驗，昨晚下榻金門陸島酒店，但並未參與今天上午10時許的頭七法會，儀式照常舉行。

針對巡防艇追緝過程中，船身是否與對方發生碰撞引發外界關注，海巡署已兩度重申，全案僅歷時5分鐘，因擬強靠登檢而未能即時蒐證，但不影響真相。海委會主委管碧玲也嚴正表明立場「海巡無隱匿動機」。

海巡署人員今天向中央社記者表示，海岸巡防機關海域執法作業規範第9條規定，海巡人員執行公務時，應隨時照相，錄影，錄音，或有其他方式蒐證，保全相關事證。但此案中的10噸快艇艇身規模小，將全面檢討所有執勤時蒐證裝備事宜，未來也會對各式艦艇都加裝舷外攝影機。

海洋委員會海巡署副署長許靜芝現場接受媒體聯訪指出，衷心希望家屬能參加法會，無論如何目前還是以人道關懷為優先，其他的干擾因素先暫時拋開。如何讓家屬和亡者身心靈都能得到安頓，這是目前對這件事的看法跟立場，也希望能在這場法會得到解決。

媒體追問海巡署新聞稿提及在執法過程中「船身多次碰撞」，許靜芝說，後續會有金門地檢署調查結果，待結果出爐就會適時公布。至於碰撞是否導致漁船翻覆，許靜芝未回應隨後低調離去。

兩岸關係 金廈海域

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