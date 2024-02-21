金廈海域爭端 金門地檢：碰撞翻覆

兩岸金廈海域爭議持續升溫，昨天又有新進度。海巡署原本強調陸船「蛇行拒檢，不慎翻覆」，未提及碰撞情事，但金門地檢署主任檢察官施家榮昨晚表示，經訊問金門海巡隊，執勤隊員表示，當時雙方都超高速行駛，對方還不斷蛇行，雙方不慎發生碰撞，大陸快艇當場翻覆，四名船員因此落海。金門地檢署說法曝光後，海巡署才發新聞稿承認「船身多次接觸」。

陸船翻覆當天，海委會海巡署連發兩篇新聞稿，提及該署金馬澎分署ＣＰ｜一○五一艇下午執行春節防堵金門復國墩海域陸船越界作業勤務時，發現一艘陸籍「無船名」快艇越界，執法過程中，「陸船蛇行拒檢，不慎翻覆，造成四人落海，本署巡防艇立即搜救」。

當時海巡署第九海巡隊副隊長陳建文曾表示，這艘越界快艇很猖狂，不但蛇行、拒檢，甚至還甩尾，後來不慎翻覆，造成四名陸船人員不慎落海，海巡立即展開搜救，也未提及追逐過程有碰撞情事。由於海委會表示沒有全船的監控錄影設備，恐增加後續處理難度。

船艦對峙未公布 藍委批粉飾太平

針對金門觀光船遭大陸海警強制登檢，行政院長陳建仁昨天表示，我國對金廈海域本就有限制和海域規範，並以此做安全防護，這是大家已有的共識，「我們會繼續這樣做」。海委會主委管碧玲則表示，將教育台灣船舶，如果對方有登檢要求時不必停留，並立即通知海委會馳援。

陸方拒簽遣返證書 陸船生還者昨返陸前，陸委會要求陸方陪同代表簽署遣返證書遭拒。記者蔡家蓁／攝影

不過，國民黨立委王鴻薇昨揭露，大陸海監船昨天上午九時十分進入禁限制水域，海巡雷達搜尋到後，海巡艇也出動和大陸海監船對峙。她質疑，這件影響我國國安的事件，海委會、海巡網站卻遲遲未公布資訊，難道政府要粉飾太平、掩蓋人民知的資訊嗎？海巡署證實確實有此事，獲悉立刻派出三五五六艇，並用無線電和艇外廣播器告誡，伴航驅離。

國軍不主動介入 「避免衝突升高」

管碧玲表示，陸方海警登檢傷害人民感情、製造人民恐慌，且不符合人民利益，對此表示遺憾。她說，台灣的船舶被登檢的標準作業程序非常清楚，即使在任何海域遭強力驅離，只要漁船通知海委會，都會過去馳援；這不是在「嗆聲」，而是要保護所有海上的人民，不管是哪國的人民。

媒體詢問，是否會公布海巡人員追緝畫面？管碧玲說，事件在短短五分鐘內發生，過程中高度搖晃，當時沒有全船的監控錄影設備；此案最大困難在於事證分散，由檢調調查再公布結果，才是比較不偏不倚的做法；她相信海巡人員所說，但必須由檢察官還原真相，對家屬及亡者比較公平。

國防部長邱國正表示，為避免升高衝突，國軍不會主動介入；介入的話，會升高衝突，並不樂見。