趙春山：我危機處理不及格 掀主權爭議

金門翻船案導致兩名大陸漁民喪生，引發一連串後續效應，大陸海警還針對金門觀光船登船臨檢。兩岸關係學者趙春山昨天直言，我方政府的危機處理不及格，事件造成傷害非常大，給我方很大的教訓，而大陸目前的種種作法，主權爭議已在兩岸浮上檯面。陸學者也認為，金門事件促使大陸涉台管治「新常態」進一步形成，台灣將只能接受大陸海警對金廈海域的新常態執法管治權。

淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授趙春山昨天主持中共研究雜誌社舉辦的論壇時表示，這件事讓人們發現「有了九二共識真好」，包含Ｍ５０３航路、漁船事件，越界漁民在過去馬政府時代很多，包含外交事件，「幾乎每件事情我都有機會參與協商，結果統統解決」，因為有九二共識，「當你發現沒有了（九二共識），真是糟糕」。

趙春山說，過去有九二共識，雙方「擱置主權爭議」，可是從「互不隸屬」提出、總統當選人賴清德沒有放棄台獨，而大陸目前的種種作法，「主權的爭議已在兩岸浮上檯面了」。

趙春山強調這不是「法律問題」，若兩邊都說依法執行，兩岸關係未來絕對沒有空間，因為涉及到主權的問題，所以只有對抗。

國防大學政治作戰學院軍事事務研究所教授馬振坤則表示，金門事件發生對中共來講是「天上掉下來禮物」；中共就是要推動「台海內海化」，他也提醒要同步注意馬祖、其他外離島水域周邊中共活動狀態。因為對中共來說都是在「內水」範圍內。

綜合觀察者網等報導，大陸中央民族大學法學院副院長，海峽兩岸關係法學研究會理事田飛龍就金門事件指出，事件進展與美眾議院前議長裴洛西訪台後，大陸突破海峽中線，實施威懾性圍島巡航的管轄新常態具有類似性質。大陸逐步展現和確立了治權執法新常態，在法理與管轄實踐上具推進兩岸統一的制度性進展意義。

上海東亞研究所副所長包承柯提到，未來大陸海警常態化巡查，台灣海巡部門或只能看著大陸海警執法，若有意見可能會有衝突；要處理後續問題，仍要回到「九二共識」與一個中國原則。