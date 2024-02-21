海巡沒監控 拿不出執法影像

金門海巡隊過年期間攔查大陸無照漁船，船隻翻覆導致陸籍船員二死，卻遲遲拿不出執法過程影片，原傳出金門檢方和海巡昨天將公布影片，晚間檢方卻宣布過程竟未錄影。檢方轉述，海巡人員宣稱要錄影時就發生碰撞，眾人忙著救人以致忘了錄影；二名生還漁民則對海巡隊執法程序並無意見。

但有海巡官員表示，巡邏艇獲報出海，內部規定要帶攝錄影設備，另外，也一定會配備火力器械，攝錄影設備跟武器都是最基本的，除了依法執法，也是為了保護海巡人員自己。

立委陳玉珍昨天在立法院表示，她有看到海巡署提供的畫面。昨天晚間陳玉珍受訪表示，她看到的畫面是第二艘海巡艦艇趕到拍攝的救人畫面，並非追緝和碰撞過程。

海委會表示，事件發生在短短五分鐘，從海上發現船隻，廣播、聲光到對方蛇行，我方決定要加強查緝船舶，有一定的程序。海巡ＣＰ多功能艇上有四人，兩人站在準備登檢位置，一人在操船，另一人在瞭望，而我方沒有監控設備。

二月十四日下午事故發生後，外界要求「公布執法影像」還原真相聲浪與日俱增，昨天抵達金門的福建泉州台辦副主任李朝暉也要求查看事發現場完整影片，但金門海巡隊遲遲拿不出執法影像。

昨天下午二時許原傳金門檢方將發新聞稿，各界猜測要公布影片，但檢方卻直到近六小時後才出面說明。

金門地檢署主任檢察官施家榮昨晚證實，經訊問金門海巡隊，當天執勤隊員表示，因為追逐的時間很短，且當時雙方都超高速行駛，對方還不斷蛇行，海巡隊還來不及拿出錄影器材，雙方就不慎發生碰撞，快艇當場翻覆，四名船員當場落海，當時急著救人，根本就忘了錄影。

施家榮表示，涉案船隻及海巡隊巡防艇均已吊至陸地上存放，經檢察官會同書記官前往勘查，發現巡防艇上沒有固定的監視錄影器材。

據了解，海巡署卅五噸級以上的海巡艦、海巡艇，都具備有艇外錄影系統，除艦上人員運用手持攝影器材蒐證，艇外錄影系統亦可作為輔助蒐證之用。但唯獨新造的ＣＰ多功能艇因為空間狹小，當初設計時並無艇外錄影裝備，都要靠隊員自行手動蒐證。