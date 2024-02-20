中國大陸快艇案家屬要真相 海巡強調非粗暴驅離

中國快艇事件釀2死，死者家屬今天上午抵達金門處理後事。陪同家屬的代表強調，海巡粗暴驅離，家屬要看完整影像；海巡署則強調「無粗暴行為，全程依法行政。」

晉江市紅十字會高級顧問李朝暉此次為家屬團代表，他在殯儀館外接受媒體聯訪再次表示，2月14日初五過年期間，台方粗暴驅離福建漁船，導致2名漁民遇難，此舉惡劣令人憤慨，「我們強烈要求查明事件真相、查看事發現場完整影像和我方船隻」。

李朝暉說，「我們要了解人是怎麼死的，這是最基本的訴求」，台方不得以任何理由拒絕。語畢李朝暉往殯儀館內走去，而海巡署艦隊分署長廖德成對他喊話，要求修正「粗暴」一詞說法。

廖德成在聽完李朝暉訴求後表示，「這個要說明，絕對沒有用粗暴的方式，請你用詞的部分要修正，我們是依法行政。」廖德成解釋過程中，李朝暉並未停下腳步。

廖德成接著對媒體回應，對於越界陸船的執法本來就是海巡署工作，尤其是對於「三無船隻」（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）更是兩岸取締的重點，且「該船船長根本沒有駕照，所以這是兩岸共同取締重點」；整個過程是依法行政，絕對沒有粗暴方式。

死者家屬手捧靈位，在工作人員指引下輕聲說「爸爸上車了」，眾人也至聯合靈堂祭拜；預計下午進行法會、火化儀式。