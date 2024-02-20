陸快艇案家屬上午抵金門 停留2天處理後事
中國大陸快艇事件釀2死，死者家屬預計今天上午10時許抵達金門，海巡署等單位將有專人陪同協助入境，由金門海印寺協助治喪，預計停留2天處理後事。
據了解，6名死者家屬由3名福建省泉州市紅十字會人員、1名律師陪同，一行10人趕赴金門，預計停留2天，今天上午10時許抵達後，前往金門殯葬管理所相驗，再到復國墩碼頭引魂後，回到金門殯葬管理所進行法會及祭拜，下午火化遺體；明天上午遺骨入殮後，預計9時離境。
海巡署、財團法人海峽交流基金會（海基會）等皆派專員全程協助入境手續、住宿、交通及撫慰等規劃，協調金門海印寺協助治喪，設置靈堂牌位等提供家屬實際幫助，金門縣府、議會及紅十字會也密切合作，全力協助家屬治喪。
中國大陸一艘快艇14日越界闖入金門海域遭海巡署人員追緝，拒檢後蛇行翻覆釀2死，另有2人生還。
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