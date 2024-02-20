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新華社稱畫界「一廂情願」

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
金門周邊禁止、限制水域圖。圖／陸委會提供
金門周邊禁止、限制水域圖。圖／陸委會提供

兩岸在金廈海域爭端升溫，陸委會十八日指金門禁限制水域是國防部於民國八十一年十月七日依據兩岸人民關係條例畫設，中國大陸官媒新華社刊發時評稱，台方所謂的「畫界」完全是一廂情願。

針對大陸漁船越界拒捕造成兩死事件，新華社時評稱，一段時間以來，民進黨當局以各種藉口強力查扣大陸漁船，以粗暴和危險方式對待大陸漁民，是導致這起惡性事件發生的主要原因。

評論稱，必須強調海峽兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。兩岸漁民自古以來在金廈海域傳統漁場作業，根本不存在所謂「禁止、限制水域」一說；台方所謂「畫界」完全是一廂情願。民進黨一向標榜人權普世價值，面對大陸漁民卻絲毫不講人權和人道。

文章稱，台灣須盡快放船放人，協助遇難漁民家屬妥善處理善後事宜，盡快查明真相並嚴肅處置相關責任人，給遇難者家屬和兩岸同胞交代。此外，應停止對大陸漁船「非法盤查和挑釁騷擾」，切實保障閩台民眾捕漁勞作權益，杜絕此類事件再度發生，不讓悲劇重演。

人權 民進黨 漁民 金廈海域 陸委會

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