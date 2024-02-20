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新聞幕後／我盼對岸讀懂「善意訊號」

聯合報／ 本報記者丘采薇
一艘載著23名新北乘客的金廈巡航船「初日號」今天下午前往金門大膽島及二膽島途中，遭3艘大陸海警船尾隨10餘分鐘，接著登檢逾半小時。圖／讀者提供
一艘載著23名新北乘客的金廈巡航船「初日號」今天下午前往金門大膽島及二膽島途中，遭3艘大陸海警船尾隨10餘分鐘，接著登檢逾半小時。圖／讀者提供

陸籍「無名船」事件發酵，大陸海警昨天派執法船緊貼「禁止、限制水域」線環繞金門航行，下午還登檢金門觀光遊艇，讓不少遊客驚嚇。我海委會昨持續喊話強調善意，從十四日事發至今仍以「降溫」為首要原則。

據悉，我方原本第一時間評估兩岸都沒有意圖升溫的態勢，但最近對岸動作頻頻，兩岸在海上的緊張氣氛一觸即發，讓國安單位不敢掉以輕心。

昨天總統府仍未對此次事件發言，交由陸委會及海委會站在第一線，保持「維穩」基調。海委會主委管碧玲公開言論仍不斷強調善意，顯示國安單位目前的作法並未改變。

我方國安單位認為，雖然檯面上對岸作法更強硬，但過去兩岸在海上一直是共同執法，甚至對岸也希望我方對於「三無船」能夠協助查處，對岸在海上有很多系統，有些系統一直在共同處理兩岸人民遭遇的問題，但兩岸事務涉及高層政治，相關應處變得迂迴、緩慢。

知情人士說，我方希望對陸籍傷亡漁民有人道處理，一直在等待管道更暢通，讓死者家屬能順利到金門處理後事，也希望對岸能讀懂我方「善意的訊號」。

管碧玲昨再喊話，一直以來，在兩岸複雜政治環境中，海巡同仁與對岸海洋事務同仁長遠而持續合作，共同在打擊犯罪、人道救援上，保護兩岸人民福祉，搭建了一座兩岸可以手牽手促進人民福祉「善的橋梁」。她也公布十五個案例，強調「過去三年間，這一座橋樑完成的可貴的價值」；但如今，一個意外不幸的個案，讓這座橋樑在一夕之間變成海市蜃樓，可以共同協處的「善的橋梁」宛如被炸毀，甚至海洋要掀起波瀾，「讓我們珍惜吧」。

知情人士說，昨海巡署呼籲陸方秉持和平、理性，共同維護金廈海域安寧，凸顯我方官方態度未變；民進黨立委對此事發言也較為克制，可看出微妙轉變。

國安 海巡署 管碧玲 金廈海域 金門

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