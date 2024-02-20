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台灣領隊：帶團頭一遭遇陸盤查

聯合報／ 記者蔡家蓁李成蔭王慧瑛／連線報導
一艘載著23名新北乘客的金廈巡航船「初日號」昨天下午前往金門大膽島及二膽島途中，遭3艘大陸海警船尾隨10餘分鐘，接著登檢逾半小時。圖／讀者提供
一艘載著23名新北乘客的金廈巡航船「初日號」昨天下午前往金門大膽島及二膽島途中，遭3艘大陸海警船尾隨10餘分鐘，接著登檢逾半小時。圖／讀者提供

金廈觀光船「初日號」昨載著廿三名新北遊客前往金門大膽及二膽島，途中遭三艘大陸海警船尾隨十餘分鐘，隨後被攔下強制登檢逾半小時，旅客們飽受虛驚。台灣領隊表示，海警多數時間都待在船長室盤查船員，未驚擾乘客，但「帶團遇大陸海警盤查是頭一遭」。

領隊說，帶團那麼多年從未遇過大陸海警登檢，可見兩岸情勢確實有些緊繃，海警登檢舉動似有示威意味，還好返程時台灣海巡艦艇一路伴航回水頭港。

一名旅客說，當時團員正在唱卡拉ＯＫ，突有四名穿紅色背心的不明人士上船，背心上有四個大字「中國海警」，對方一登船後即環顧四周，遊客們面面相覷，還彼此低聲詢問「發生什麼事」？還有人傳給家人說明情況，以免連人帶船被帶去大陸卻無人知曉。還有遊客直言，得知大陸海警登檢，想到最近兩岸情勢緊張，內心難免害怕，「真的很怕會不會回不了家」。

據了解，「初日號」所屬金廈海運公司董事長是金門前縣長楊鎮浯父親楊肅元。楊鎮浯表示，擔任公職後就沒經手公司事務，目前該事件由主管機關航港局中部航務中心處理及回應，其餘不便多談。但楊鎮浯直言，大陸海警登上台灣觀光船，在過去鮮少發生。

楊鎮浯 海巡 金門

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