陸稱無禁限制水域 在野促兩岸問題應好好談

大陸快艇闖入我金門禁限制水域拒檢後蛇行翻覆釀二死，大陸國台辦宣稱金門不存在禁止、限制水域。國民黨及民眾黨立委均表示異議；國民黨立委翁曉玲認為，大陸國台辦說法為陸方主觀意見，我方也有我方的立場，不應是陸方單方面說什麼就代表其主張是對的。

國民黨立委陳玉珍表示，國台辦過去一向屬鴿派，如今連續兩次強硬發言，表示大陸民情反應激烈，處理相關事務要謹慎「拆彈」，避免擦槍走火。她呼籲中央政府應該授權金馬地區地方政府，就漁權海域等經濟上議題與大陸直接談，畢竟金馬地區離大陸距離近、互動多，時常有事務性溝通，比較不會有誤解，可「求同存異、避免誤會」。

民眾黨立委林國成表示，「既然土地有分，海域怎麼會沒有分？」台灣從戒嚴到現在還是有所謂的限制水域，國台辦這樣的說法有點霸道感覺，兩岸問題應該好好談，沒必要為了這些事情吵到臉紅脖子粗。

金門縣漁會理事長陳水義說，現在能做的就是盡到漁民團體責任，持續向漁民們宣導在「非常時期」碰到大陸船舶要保持距離，出海要自己小心，不要越界了，避免激化對立。