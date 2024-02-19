聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸稱無禁限制水域 在野促兩岸問題應好好談

聯合報／ 記者屈彥辰林銘翰李成蔭蔡家蓁／連線報導
陸籍一艘「無船名」快艇14日在金門北碇島禁止水域內越界捕撈，不願配合海巡攔檢翻覆釀2死事件。圖／金門海巡隊提供
陸籍一艘「無船名」快艇14日在金門北碇島禁止水域內越界捕撈，不願配合海巡攔檢翻覆釀2死事件。圖／金門海巡隊提供

大陸快艇闖入我金門禁限制水域拒檢後蛇行翻覆釀二死，大陸國台辦宣稱金門不存在禁止、限制水域。國民黨及民眾黨立委均表示異議；國民黨立委翁曉玲認為，大陸國台辦說法為陸方主觀意見，我方也有我方的立場，不應是陸方單方面說什麼就代表其主張是對的。

國民黨立委陳玉珍表示，國台辦過去一向屬鴿派，如今連續兩次強硬發言，表示大陸民情反應激烈，處理相關事務要謹慎「拆彈」，避免擦槍走火。她呼籲中央政府應該授權金馬地區地方政府，就漁權海域等經濟上議題與大陸直接談，畢竟金馬地區離大陸距離近、互動多，時常有事務性溝通，比較不會有誤解，可「求同存異、避免誤會」。

民眾黨立委林國成表示，「既然土地有分，海域怎麼會沒有分？」台灣從戒嚴到現在還是有所謂的限制水域，國台辦這樣的說法有點霸道感覺，兩岸問題應該好好談，沒必要為了這些事情吵到臉紅脖子粗。

金門縣漁會理事長陳水義說，現在能做的就是盡到漁民團體責任，持續向漁民們宣導在「非常時期」碰到大陸船舶要保持距離，出海要自己小心，不要越界了，避免激化對立。

國台辦 國民黨 翁曉玲 金門 陳玉珍

延伸閱讀

國會爭議票 民眾黨中評會：陳昭姿停權中央委員兩個月

民眾黨舉辦謝票茶會！前立委陳琬惠疑惑喊「我沒訊息」 柯辦發聲了

贊成藍委提案修法 林國成：立院長選舉技術性亮票與具名沒兩樣

團進團出現破口？還原陳昭姿「手沾印泥」過程 黃國昌稱接受批評指教

相關新聞

金廈海域爭端升溫 陸海警宣布常態化巡查

中國大陸海警局昨天宣布，福建海警局將加強海上執法力量，在廈金海域開展常態化執法巡查行動，進一步維護有關海域作業秩序，維護...

新聞眼／兩岸關係持續角力 降溫難度高

大年初五一起海域執法案件竟延燒升級為兩岸政治事件，衝擊原已脆弱的兩岸關係。繼大陸國台辦稱金廈海域不存在「禁限制水域」後，...

我堅守低調克制、維護主權

陸籍「無名船」事件引發效應，大陸海警局昨宣布在廈金海域展開常態化執法巡查。有專家提醒，最近民進黨立委發言愈趨激烈，是否會...

陸稱無禁限制水域 在野促兩岸問題應好好談

大陸快艇闖入我金門禁限制水域拒檢後蛇行翻覆釀二死，大陸國台辦宣稱金門不存在禁止、限制水域。國民黨及民眾黨立委均表示異議；...

大陸看金廈海域升溫：陸海警執法沒禁區

兩岸金廈海域執法爭端升溫，大陸具官方背景公眾號「且十觀海」昨刊文稱，既然大陸宣布沒有海峽中線，就該把海峽所有海域執法權都...

陸常態巡查金廈海域

大陸國台辦繼17日聲稱，金廈海域不存在所謂「禁止、限制水域」後，大陸海警局發言人甘羽昨（18）日宣布，福建海警局將加強海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。