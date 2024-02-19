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陸委會：金門禁限制水域 民國81年據兩岸條例畫設

聯合報／ 記者謝守真／台北報導
本月十四日中國大陸一艘快艇進入金門禁止、限制水域，該艇在我海巡署追緝過程中翻覆，造成兩名漁民死亡。圖／海巡署提供
本月十四日中國大陸一艘快艇進入金門禁止、限制水域，該艇在我海巡署追緝過程中翻覆，造成兩名漁民死亡。圖／海巡署提供

大陸國台辦聲稱金廈海域不存在禁限制水域，陸海警局也宣布將在金廈海域開展常態化執法巡查行動，陸委會昨天強調，金門地區禁止、限制水域是國防部於民國八十一年十月七日依據兩岸人民關係條例畫設，歷經修正公告迄今，雙方執法機關均依此進行相關水域執法工作，並據此多次展開執法及海上救難合作，此歷史事實及現狀不容否認。

陸委會說，我方主管機關長期以來對越界的大陸船舶多以驅離為主，一向採取穩健妥適執法措施，不存在國台辦所說「粗暴驅離」或「無視大陸漁民生命財產安全」情形，但在「三無」船舶（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）不斷侵擾、違法人員拒絕配合並採取危險規避作為下發生不幸事件，誰也不願意看到，但國台辦一再無端指控，無視事發迄今兩岸各有關單位積極調查肇因與善後處理的努力，深表遺憾。

陸委會表示，檢方正秉持依法、公正、公開原則調查，我方會迅速公布結果，呼籲雙方互相合作，有助早日釐清事實真相，共謀策進之道，方屬兩岸人民之福。

【記者丘采薇、潘奕言、黃宣翰、胡瑞玲／連線報導】海委會主委管碧玲昨表示，海巡署近三年針對大陸人民有十四件救援、一件救援備便，海巡署在海上救了廿人、尋獲大體六人，出動船艦艇九十三艘次，每次出勤、每救一條人命都是善意、都是愛，這才是事實。她說「這是執法，不是惡行」有關禁限制水域問題，海巡署必須守護，海巡署人員執法有必要。

海巡艦艇在金門水域遇上大陸海警將如何因應？據了解，海巡針對各種特殊狀況都有對應劇本，應會妥適和平處置以避免情勢升高。

國台辦 海巡署 管碧玲 陸委會

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