聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞眼／兩岸關係持續角力 降溫難度高

聯合報／ 本報記者賴錦宏羅印冲
金門海巡隊日前將翻覆的大陸漁船拖回料羅碼頭，海巡署派專案小組對船隻蒐證勘驗。本報資料照片
金門海巡隊日前將翻覆的大陸漁船拖回料羅碼頭，海巡署派專案小組對船隻蒐證勘驗。本報資料照片

大年初五一起海域執法案件竟延燒升級為兩岸政治事件，衝擊原已脆弱的兩岸關係。繼大陸國台辦稱金廈海域不存在「禁限制水域」後，隔天中國海警局就宣布加強海上執法力量，在金廈海域開展常態化執法巡查行動，這是兩岸近期在M五○三航線取消偏置、我喊停赴陸旅行團後再次交手。兩岸關係還沒到五二○重新盤整的關鍵節點，雙方角力持續升高，加上無溝通管道，「降溫」難度高，台海局勢恐不樂觀。

事件發生後，有論者稱大陸定調此事「嚴重傷害兩岸同胞感情」，並未上升至兩岸關係層面，加上我官方發言也趨於低調克制，顯示兩岸當局有共同為此事件「降溫」的默契，不希望過度衝擊兩岸關係。

然而這起事件畢竟造成兩人死亡，事後又有綠營民代以「作賊喊捉賊、土匪」等激烈言詞攻擊陸方，大陸雖有意壓制沸騰的網民怒火，但在輿論激化下，不可能僅停留在文字聲明譴責；中國海警局出手巡查，除回應和安撫大陸內部，也是向民進黨展示，在兩岸沒有互信和政治基礎下，包括海峽中線、禁限制海域或航路偏置等「善意」措施都可能「校正歸零」。

大陸不再承認禁限制水域，並加強海警巡查，做法其實有跡可循。二○一二年九月，日本操作釣魚台「國有化」後，中國海警船三天兩頭就到釣魚台海域露臉，令日本海上保安廳疲於奔命應對。在菲律賓強化對擱淺在仁愛礁軍艦加固和補給後，中國海警也增強巡航南海的力度和頻率。

這次大陸對金廈海域的做法，與美國聯邦眾議院前議長裴洛西訪台後，大陸單方面宣告沒有海峽中線如出一轍。北京藉口「保護漁民」，實施直接管轄之實，金門海域有可能成為繼釣魚台、仁愛礁之後，第三個因大陸大型海警船常態出沒而升高緊張的區域。

長期以來，金門漁民苦於大陸「萬船齊發」越界捕撈，讓我方海巡苦於因應，但過去還存在禁限制水域，大陸漁船不至於太囂張，如今大陸官方直接否認存在禁限制海域，未來大陸漁船越界捕撈恐更加肆無忌憚。

此外，中國海警船是全球最大的海警部隊，總噸位數超過美國海岸防衛部隊，擁有新式武器，倘若兩岸長期海上武力對峙，我海巡署將面臨空前壓力。

兩岸關係從蔡英文上台後急速冷凍，至上月台灣大選後，對抗持續上升，鑒於中共對總統當選人賴清德的定性批判，或許根本不用等五二○演說，中共對金廈海域的出手已顯示北京有新部署。從大陸兩次官方回應看，不可能僅由國台辦層級拍板，包括隸屬於中共軍方（武警部隊）的海警局必將全力執行，金廈海域籠罩危機風暴，我方須謹慎因應。

中共 國台辦 海上保安廳 海峽中線 海巡署 航線 蔡英文 裴洛西 賴清德 釣魚台

延伸閱讀

大陸國台辦稱金門無禁限制水域 王鴻薇：慎防陸艦護漁越界捕撈

【即時短評】快艇事件延燒 兩岸必須謹慎拆彈

盼中烏關係正常發展！王毅會見烏克蘭外長 稱大陸堅持勸和促談

達6,327億人民幣！大陸春節期間旅遊支出創新高 票房收入也大增

相關新聞

金廈海域爭端升溫 陸海警宣布常態化巡查

中國大陸海警局昨天宣布，福建海警局將加強海上執法力量，在廈金海域開展常態化執法巡查行動，進一步維護有關海域作業秩序，維護...

新聞眼／兩岸關係持續角力 降溫難度高

大年初五一起海域執法案件竟延燒升級為兩岸政治事件，衝擊原已脆弱的兩岸關係。繼大陸國台辦稱金廈海域不存在「禁限制水域」後，...

我堅守低調克制、維護主權

陸籍「無名船」事件引發效應，大陸海警局昨宣布在廈金海域展開常態化執法巡查。有專家提醒，最近民進黨立委發言愈趨激烈，是否會...

陸稱無禁限制水域 在野促兩岸問題應好好談

大陸快艇闖入我金門禁限制水域拒檢後蛇行翻覆釀二死，大陸國台辦宣稱金門不存在禁止、限制水域。國民黨及民眾黨立委均表示異議；...

大陸看金廈海域升溫：陸海警執法沒禁區

兩岸金廈海域執法爭端升溫，大陸具官方背景公眾號「且十觀海」昨刊文稱，既然大陸宣布沒有海峽中線，就該把海峽所有海域執法權都...

陸常態巡查金廈海域

大陸國台辦繼17日聲稱，金廈海域不存在所謂「禁止、限制水域」後，大陸海警局發言人甘羽昨（18）日宣布，福建海警局將加強海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。