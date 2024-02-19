新聞眼／兩岸關係持續角力 降溫難度高

大年初五一起海域執法案件竟延燒升級為兩岸政治事件，衝擊原已脆弱的兩岸關係。繼大陸國台辦稱金廈海域不存在「禁限制水域」後，隔天中國海警局就宣布加強海上執法力量，在金廈海域開展常態化執法巡查行動，這是兩岸近期在M五○三航線取消偏置、我喊停赴陸旅行團後再次交手。兩岸關係還沒到五二○重新盤整的關鍵節點，雙方角力持續升高，加上無溝通管道，「降溫」難度高，台海局勢恐不樂觀。

事件發生後，有論者稱大陸定調此事「嚴重傷害兩岸同胞感情」，並未上升至兩岸關係層面，加上我官方發言也趨於低調克制，顯示兩岸當局有共同為此事件「降溫」的默契，不希望過度衝擊兩岸關係。

然而這起事件畢竟造成兩人死亡，事後又有綠營民代以「作賊喊捉賊、土匪」等激烈言詞攻擊陸方，大陸雖有意壓制沸騰的網民怒火，但在輿論激化下，不可能僅停留在文字聲明譴責；中國海警局出手巡查，除回應和安撫大陸內部，也是向民進黨展示，在兩岸沒有互信和政治基礎下，包括海峽中線、禁限制海域或航路偏置等「善意」措施都可能「校正歸零」。

大陸不再承認禁限制水域，並加強海警巡查，做法其實有跡可循。二○一二年九月，日本操作釣魚台「國有化」後，中國海警船三天兩頭就到釣魚台海域露臉，令日本海上保安廳疲於奔命應對。在菲律賓強化對擱淺在仁愛礁軍艦加固和補給後，中國海警也增強巡航南海的力度和頻率。

這次大陸對金廈海域的做法，與美國聯邦眾議院前議長裴洛西訪台後，大陸單方面宣告沒有海峽中線如出一轍。北京藉口「保護漁民」，實施直接管轄之實，金門海域有可能成為繼釣魚台、仁愛礁之後，第三個因大陸大型海警船常態出沒而升高緊張的區域。

長期以來，金門漁民苦於大陸「萬船齊發」越界捕撈，讓我方海巡苦於因應，但過去還存在禁限制水域，大陸漁船不至於太囂張，如今大陸官方直接否認存在禁限制海域，未來大陸漁船越界捕撈恐更加肆無忌憚。

此外，中國海警船是全球最大的海警部隊，總噸位數超過美國海岸防衛部隊，擁有新式武器，倘若兩岸長期海上武力對峙，我海巡署將面臨空前壓力。

兩岸關係從蔡英文上台後急速冷凍，至上月台灣大選後，對抗持續上升，鑒於中共對總統當選人賴清德的定性批判，或許根本不用等五二○演說，中共對金廈海域的出手已顯示北京有新部署。從大陸兩次官方回應看，不可能僅由國台辦層級拍板，包括隸屬於中共軍方（武警部隊）的海警局必將全力執行，金廈海域籠罩危機風暴，我方須謹慎因應。