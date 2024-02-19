陸常態巡查金廈海域

經濟日報／ 記者謝守真李成蔭蔡家蓁潘奕言／連線報導
海巡署近日追緝中國越界擅闖金門海域又拒檢快艇導致2死，中國專家聲稱，中國海警的執法具「歷史意義」，是廈金海域「不存在禁止、限制水域」的印證。圖為大陸漁船越界被海巡隊扣留。記者蔡世偉／翻攝
海巡署近日追緝中國越界擅闖金門海域又拒檢快艇導致2死，中國專家聲稱，中國海警的執法具「歷史意義」，是廈金海域「不存在禁止、限制水域」的印證。圖為大陸漁船越界被海巡隊扣留。記者蔡世偉／翻攝

大陸國台辦繼17日聲稱，金廈海域不存在所謂「禁止、限制水域」後，大陸海警局發言人甘羽昨（18）日宣布，福建海警局將加強海上執法力量，在金廈海域開展常態化執法巡查行動，台海緊張情勢急升。

本月14日大陸一艘快艇越界進入金門海域，該艇在海巡署追緝過程中翻覆，造成兩名漁民死亡，當晚國台辦即表達強烈譴責，我方則強調是正常執法。大陸當局昨天宣布，金廈海域開展常態化執法巡查行動，恐衝擊我執法行動及漁民作業，兩岸關係面臨重大考驗。

陸委會昨天聲明強調，依照兩岸條例規定，大陸船舶未經許可，不得進入台灣禁止及限制水域。

我主管機關為維護漁民權益，依法驅離或扣留越界船舶，以前如此、現在如此，未來也將繼續執法。對國台辦一再無端指控，陸委會深表遺憾。本案已由檢方全力調查中，我方會迅速公布結果。

大陸海警局發言人甘羽昨天宣布，福建海警局將加強海上執法力量，在金廈海域（指位於福建省九龍江出海口，由廈門港灣、 泉州圍頭灣、金門灣、九龍江河口灣所組成海域）進行常態化執法巡查行動，進一步維護相關海域作業秩序，維護漁民生命財產安全。

兩岸條例 國台辦 海巡署 漁民 福建 護漁

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