河口湖命案 受害井女家屬沉痛發表1834字聲明稿

女子井雲蓉本月17日赴日本旅遊，19日被發現陳屍山梨縣富士河口湖町旅館，頸部有刀傷，同團女子楊閔涵涉行凶被逮；井女昨出殯，親友均到場送別。家屬今發表1834字聲明稿，「請給蓉蓉尊嚴，給家屬時間，也給司法一個公正調查的空間」籲請外界不要讓關⼼變成傷害，不要讓猜測取代證據，更不要讓網路上的情緒成為傷害逝者及家屬的另⼀把利刃。

聲明稿指出，雲蓉的事件已成為社會⾼度關注的案件，社會需要真相，受害者需要公道，家屬需要時間，⽽司法需要的是證據｡

聲明稿表示，蓉蓉⾝上所發⽣的⼀切，已讓我們家屬承受難以⾔喻的悲痛，隨著案件持續受到關注蓉蓉，及我們的家庭背景也迅速成為輿論焦點各種猜測、影射，甚⾄政治性的解讀接踵⽽來，我們理解社會⼤眾對案件的關⼼，也理解⼤家希望釐清真相的⼼情。

然⽽我們認為所有討論都應該回歸案件本⾝及相關責任的釐清⽽不是讓未經證實的傳⾔、不負責任的推測，逐漸取代事實，甚⾄讓已經承受巨⼤傷痛的蓉蓉及家屬再次遭受網路輿論的⼆度傷害。

因此，我們懇請外界共同遵守以下幾點： ⼀、未經證實的資訊請勿當成事實傳播。 在司法調查尚未釐清之前請勿任意轉傳、拼湊或渲染未經證實的資訊更不應以片段內容推論案情造成錯誤認知及不必要的傷害。 ⼆、請勿將刑事案件任意轉化為政治攻防。 蓉蓉的遭遇是⼀個需要被認真調查､釐清責任的案件不應成為任何政黨、政治⼈物或特定立場操作議題的⼯具。 我們希望社會的關注能夠回歸案件真相與司法公正⽽不是讓政治立場模糊了案件真正需要被重視的問題。 三、網路⾔論並非永遠不必負責｡ 請不要以匿名帳號或躲在螢幕後⽅為理由任意捏造事實､散布不實指控 或持續攻擊他⼈的⼈格與名譽。對於涉及不實指控､惡意造謠､誹謗及其他可能侵害家屬權益的⾔論我們都將陸續蒐集資料､保存證據並保留依法追究相關法律責任的權利。 四、請不要讓蓉蓉從案件的中⼼變成輿論攻擊的對象。 我們可以從案件中探討危險關係的警訊提醒⼤眾如何辨識潛在風險也可以討論現⾏制度如何改善、防⽌類似悲劇再次發⽣。 五、請尊重家屬的隱私與沉澱空間。 我們的家⼈失去了女兒、⼿⾜所承受的不是網路上幾分鐘的情緒，⽽是此後每⼀天都必須⾯對的空缺｡ 六、請媒體及各界尊重家屬意願，避免擅⾃散布未經確認的案情資訊。 我們真正希望的是蓉蓉的案件能夠獲得公正、完整的調查。我們⽀持檢警持續蒐證、釐清案情查明所有相關⼈員應負的責任也尊重司法程序。我們期待所有疑點都能透過合法、客觀的調查獲得答案讓真相有機會被完整還原讓應負責任的⼈受到應有的法律制裁。最後，我們想再次向所有真正關⼼蓉蓉、關⼼案件的朋友說聲謝謝。

井女家屬今發表1834字聲明稿，「請給蓉蓉尊嚴，給家屬時間，也給司法一個公正調查的空間」。圖／井女家屬提供

井女家屬指出，我們可以從案件中探討危險關係的警訊提醒⼤眾如何辨識潛在風險也可以討論現⾏制度如何改善、防⽌類似悲劇再次發⽣。圖／井女家屬提供