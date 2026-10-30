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河口湖命案女嫌最新供詞曝光！稱想輕生遭阻止 刀子卻刺中死者
台灣女子井雲蓉17日赴日本旅遊，19日被發現陳屍山梨縣富士河口湖町旅館，頸部有刀傷，在場的同團女子楊閔涵涉行凶被逮。根據調查相關人士透露的最新消息，楊嫌供稱原本想自殺，卻遭到阻止，結果刀子刺中了井女。
山梨電視29日報導，警方以涉嫌持有菜刀為由逮捕楊嫌，隨後移送檢方。調查相關人士透露，楊嫌接受調查時，大致上供稱「我是為了自殺才來日本的」、「原本想自殺，卻遭到阻止，結果刀子刺中了對方」。
先前調查發現，楊嫌疑似曾前往死者房間，發現遺體時，房內並無打鬥痕跡。警方認為，楊嫌的供述與現場狀況有矛盾，正慎重查證她的說法是否屬實。
另有日媒報導，楊嫌被捕後向日本警方供稱，她當時很慌亂，「回過神時，發現那名女性（死者）的脖子已經插著1把刀」。
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