不只領不到保險金！河口湖命案殺妻詐保 律師：李碩彬恐兩頭空

38歲台籍女子井雲蓉赴日本河口湖旅遊，卻在飯店遭殺害，檢警追查後發現新婚丈夫李碩彬涉嫌與他人共同策劃殺人，疑似意圖詐領高達3,000萬元的旅遊平安險。若受益人涉嫌殺害被保險人，保險公司是否仍須理賠？如果受益人涉案而不能領，鉅額保險金又將如何處置？律師黃亦揚對此提出法律解析。

黃亦揚律師在臉書發文指出，遭他人攻擊致傷、致死，原則上仍符合意外險的理賠範圍。依《保險法》第131條規定，意外的定義是指「非疾病引起的外來突發事故」，因此遭人攻擊而受傷或死亡，原則上屬於意外險保障範圍。

黃亦揚表示，依保險法相關規定，若「要保人」或「被保險人」故意造成被保險人傷害或死亡，保險公司不負給付保險金的責任；若受益人故意傷害被保險人，則會喪失保險金請求權。換言之，倘若李男最終被證實為詐領保險金而策劃殺妻，即使保單原本符合意外險理賠條件，也不能因此取得保險金。

除了3,000萬元保險金恐怕領不到，李男是否還能繼承妻子的遺產？黃亦揚進一步指出，依《民法》第1145條規定，故意致被繼承人於死者，若經法院判決確定，將喪失繼承權。因此，若李男最終遭法院認定符合相關喪失繼承權的法定事由，不僅無法請領保險金，也不能繼承妻子的遺產。

至於涉嫌殺人的受益人喪失資格後，原本高達3,000萬元的保險金將流向何處？黃亦揚說明，若保險公司仍負有理賠義務，且保單另有指定其他合法受益人，便由其他受益人依法請領；若沒有其他有權請領的受益人，保險金則可能依法列為被保險人的遺產，再由具有繼承權的法定繼承人，例如死者父母或子女等，依應繼分分配。