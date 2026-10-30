日本警方查河口湖命案 嫌稱「不慎刺中對方」

台灣籍井姓女子在日本某飯店遭刺身亡，被捕的台灣籍楊姓女子案發前一天曾獨自購買菜刀。日本調查相關人士透露，楊女向警方供稱，「我試圖自殺時被阻止，卻不慎刺中對方」。

38歲的井女本月19日被發現倒臥在山梨縣富士河口湖町一間飯店客房內，身上流血，已經死亡。警方以涉嫌違反「槍刀法」為由，逮捕當時也在房內、持有菜刀的27歲楊女，並調查她與命案的關聯。而井女與楊女參加同個旅行團。

調查相關人士先前透露，楊女手腕上有疑似自行造成的割傷，警方懷疑她可能因某種原因曾試圖輕生，目前正謹慎調查傷勢形成原因，以及是否與這起死亡事件有關。

山梨電視台（UTY）29日報導，迄今的調查顯示，楊女當時造訪井女所住的客房，而且井女的遺體被發現時，房間裡沒有打鬥的痕跡。

日本警方認為楊女的供詞與現場狀況出現矛盾，因此正在審慎地查證相關說法。

調查相關人士最新透露的消息指出，楊女供稱，「我為了自殺來到日本」、「我試圖自殺時被阻止，卻不慎刺中對方」。

日本警方持續調查此案的同時，井女的丈夫李姓男子涉嫌虛偽結婚及為井女投保高額保險，自日本入境時遭拘提，南檢訊後聲押獲准。

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