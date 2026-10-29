快訊

馬斯克背刺烏克蘭內幕曝光！美軍打伊朗也吃過悶虧 用星盾被漲價5倍

西班牙高鐵追撞釀68死！台灣雙鐵：自動系統設計完善 在台不會發生

深度5公里！14:38高雄桃源地震規模4.0 最大震度3級

聽新聞
0:00 / 0:00

河口湖兇殺案若涉教唆殺人詐領保險金 因二大規定保險公司不見得理賠

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
日本河口湖凶殺案震驚社會，由於井女李姓丈夫（灰衣男）為她投保，更引起外界對此案是否涉及詐保的關注。李男26日被依共同殺人等罪聲押禁見。圖／檢方提供
日本河口湖凶殺案震驚社會，由於井女李姓丈夫（灰衣男）為她投保，更引起外界對此案是否涉及詐保的關注。李男26日被依共同殺人等罪聲押禁見。圖／檢方提供

媒體報導，金管會已清查出三張和日本河口湖兇殺案受害者井女有關的保單，包括三商美邦人壽、台灣人壽及富邦保險被點名，其中向三商美邦投保的壽險保單，受益人在短時間內二度變更。不過由於涉及被害人的個人的資訊，再加上正在刑事調查中，三家保險公司目前都沒有對外證實。

根據ETtoday報導，在此案中被殺害的井雲蓉早年自行向三商美邦人壽投保一般壽險含部分醫療險，保額有400萬元，這張保單最初指定的受益人是井女之母，但到了今年8月她將受益人改為現年29歲的先生李碩彬，到了9月，井雲蓉二度向保險公司申請變更受益人，原本改給先生的保險保障，重新改回母親名下。

第二張保單則是向台灣人壽投職業風險等級低卻投保1000萬元意外險。保險業者表示，意外險保單在核保之前，都會去看投保人職業，來進行核保時候的判斷。井雲蓉先前從事包括會計或者是行政多種的工作，月薪僅3萬多元，並非外勤，在職業風險分類上屬於風險最低的行政第1級，其核保的金額跟她的職業風險並不對等，但是由於她先前並沒有投保其他意外險的紀錄，所以該金額在核保的時候仍然獲得放行。

保險專家指出，如果涉嫌殺害井雲蓉的李姓丈夫是這張意外險保單的要保人，而且證實是他教唆殺妻，保險公司是否仍須支付1,000萬元給井女的母親，答案就不一定。之所以如此，主要是依照《保險法》第121條：要保人故意致被保險人於死者，保險人不負給付保險金額之責，即不予理賠。此外，意外險還涉及《保險法》第29條及相關保單條款的適用。也就是說，如果丈夫同時是要保人，又被認定故意製造死亡事故，保險公司仍可能依法拒絕給付。

第三張保單則是在井雲蓉在出國之前向富邦人壽所投保的旅平險。據了解，這張保單的受益人並沒有特別指名，因此若保險公司同意理賠，將由法定繼承人獲得，外界估計保額在上千萬元。

保險專家指出，如果檢警最終無法證明丈夫教唆殺人，而且保險公司也無法提出足以支持拒賠的證據，丈夫仍是合法受益人的話，原則上就有請求2,000萬元保險金的權利，即第二及第三張保單合計的保額理賠。

保險專家並表示，刑事案件不起訴或無罪，不必然代表保險公司在民事理賠爭議中也無法證明故意製造事故。刑事與民事的證明標準並不相同。因此，保險公司並非一定要等到丈夫被刑事定罪，才能主張拒賠。

河口湖命案 井雲蓉 李碩彬 保險金 理賠

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

井雲蓉生前3保單受關注！壽險兩度更改受益人 意外險保額明顯偏高

不只策畫河口湖命案！李碩彬開3000萬遊說「殺夫詐保」 女助理嚇到1天閃辭

河口湖命案「認識2個月就閃婚」 陳沂揭1細節：玫瑰瞳鈴眼都不敢演

聯合報社論／我們與良知麻木、犯罪成癮社會的距離

相關新聞

影／河口湖命案凶嫌老家傳自建整排透天厝收租 鄰居眼中「他就是富二代」

台南38歲女子井雲蓉日本旅遊時遭同團女子楊閔涵持刀殺害。檢警查出井女新婚丈夫李男涉嫌疑為詐保買凶殺人，他的公司登記是工程行，但地址是徵信社。尤其一旁整排樓房都是他父親的且出租。租客說，很少看到他們，凶嫌家境應該不錯，很難想像會去謀財害命。

影／河口湖命案井女出殯 母泣不成聲...友人：母女不是外界傳的那樣

38歲井雲蓉本月17日赴日本旅遊，19日被發現陳屍山梨縣富士河口湖町旅館，頸部有刀傷，同團女子楊閔涵涉行凶被逮；井女今天出殯，家屬上午在台南市南區一處私人生命會館低調舉行告別式，空勤總隊總隊長父親井延淵與母親到場送別，儀式結束後由哥哥捧著骨灰罈，陪妹妹走完最後一程。

河口湖兇殺案若涉教唆殺人詐領保險金 因二大規定保險公司不見得理賠

媒體報導，金管會已清查出三張和日本河口湖兇殺案受害者井女有關的保單，包括三商美邦人壽、台灣人壽及富邦保險被點名，其中向三商美邦投保的壽險保單，受益人在短時間內二度變更。不過由於涉及被害人的個人的資訊，再加上正在刑事調查中，三家保險公司目前都沒有對外證實。

不只策畫河口湖命案！李碩彬開3000萬遊說「殺夫詐保」 女助理嚇到1天閃辭

河口湖命案再爆驚人內幕！涉嫌買凶殺妻詐保的李碩彬，再遭媒體披露疑似透過社群平台招募女助理，甚至在女助理上班第一天，就遊說對方透過交友、結婚及投保壽險與意外險等方式，企圖以製造意外的手段詐領高額保險金。根據《CTWANT》報導，一名A小姐今年5月應徵李碩彬的助理，對方不僅以「25歲前財富自由」為誘因，還聲稱事成後可取得高達3000萬元的保險金，並承諾由他安排後續事宜，讓A小姐當場錯愕。

井雲蓉生前3保單受關注！壽險兩度更改受益人 意外險保額明顯偏高

檢警持續追查日本河口湖命案主嫌李碩彬犯案情形，其遭殺害的妻子井雲蓉生前的保險安排也成調查焦點。

楊閔涵稱吃安眠藥斷片 誤殺井女

女子井雲蓉赴日本旅遊遭殺害，丈夫李碩彬涉嫌教唆女助理楊閔涵殺妻詐保，李遭羈押禁見，楊女在日被捕。據調查，楊女自稱剛分手，疑藉此博取同情接近井女，但李聲稱不知楊女赴日旅遊，因楊女是他貼身助理，警方認為說詞有違常理，深入調查。井女親友昨為她舉辦告別式，今天出殯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。