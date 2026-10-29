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影／河口湖命案凶嫌老家傳自建整排透天厝收租 鄰居眼中「他就是富二代」
台南38歲女子井雲蓉日本旅遊時遭同團女子楊閔涵持刀殺害。檢警查出井女新婚丈夫李男涉嫌疑為詐保買凶殺人，他的公司登記是工程行，但地址是徵信社。尤其一旁整排樓房都是他父親的且出租。租客說，很少看到他們，凶嫌家境應該不錯，很難想像會去謀財害命。
李男登記的公司工程行地址在台南市永康區，招牌卻是徵信社，現場查看一二樓都門窗緊閉。附近民眾說，偶爾看到有人打開鐵門門，但玻璃貼著深色隔熱膜，看不到裡面，曾看到有人出入但不像是公司辦公室。
李男登記的公司旁邊有餐飲店、飲料店。店家表示，這排透天厝是同一個房東在自家土地自建出租，這個包租公就是李男父親，井女命案爆發後，員警曾到場調監視器，但最近都沒見到李男出現。
租客說，李男父親靠固定收租所得就不錯，一盤還有土地沒有興建，聽鄰居說他們家境很好，曾看過李男，感覺就像一般有錢人家話也不多，曾在北部開公司或工作，看起來不像壞人，沒想到竟涉命案。
井女與凶嫌楊女都是李男員工，他與井女父母赴日處理井女後事，據稱表現得很冷靜，返台落網後，檢警詢問也是全程都很平靜，聲稱是靠收租金維生，經濟條件不差。
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