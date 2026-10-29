井雲蓉生前3保單受關注！壽險兩度更改受益人 意外險保額明顯偏高

檢警持續追查日本河口湖命案主嫌李碩彬犯案情形，其遭殺害的妻子井雲蓉生前的保險安排也成調查焦點。根據《ETtoday》報導，相關保單牽涉三商美邦人壽、台灣人壽及富邦產險3家業者，至少有3張保單受到關注。

報導指出，井雲蓉早年向三商美邦人壽投保一般壽險，並附加部分醫療保障，保額約400萬元，最初指定母親為受益人。今年8月，她將受益人改為29歲的丈夫李碩彬，但到了9月，又再次提出變更申請，將受益人改回母親，受益人在短時間內兩度變更。

另一張受到關注的保單，是台灣人壽承保、保額達1000萬元的意外險。報導提到，井女生前從事會計、行政相關工作，月薪約3萬多元，依職業性質屬於意外險職業分類中風險較低的第1級。由於意外險核保通常會考量被保險人的職業風險及累積投保額度，千萬元保障與職業風險不對等引起討論。命案發生後，台灣人壽據報已向金管會通報重大偶發事件，相關保險資料仍須依程序釐清。

此外，井雲蓉赴日本旅遊前，還透過富邦產險投保旅遊平安險。報導指出，該保單受益人採保險公司設定的法定繼承人，並未另外指定特定對象，實際保障內容及理賠情況仍須依保單條款與相關程序確認。針對個案，富邦產險表示，因涉及個別保險資訊，不會對外說明個案細節，所有案件均依相關法令及內部機制審核、處理。

保險防詐設「三道關卡」 招攬、核保到理賠都有機制

針對類似詐保的道德危險案件，金管會保險局副局長蔡火炎指出，現行制度已從投保、核保到理賠設有三道防線，透過確認投保動機、查詢累積保額及異常理賠通報等機制，降低保險遭不當利用的風險。此外，《保險法》也明定保險利益、第三人投保死亡保險的同意要件，以及故意致被保險人死亡的法律效果，若涉及故意殺人或教唆殺人，保險金能否給付，仍須依實際身分、具體事證及法律規定判斷。

蔡火炎表示，依《保險法》第16條，要保人對被保險人必須具有保險利益，相關對象包括本人、家屬、生活費或教育費所仰給之人、債務人，以及為本人管理財產或利益之人。另依同法第105條，若由第三人訂立以他人為被保險人的死亡保險契約，原則上須經被保險人書面同意，並約定保險金額，契約才能生效，藉此避免他人任意替被保險人投保死亡保障。

在防範詐保方面，蔡火炎指出，保險業主要設有三道關卡。第一道是招攬階段，實務上要求招攬人員了解要保人投保的目的與動機，並在招攬報告書或業務報告書中記載相關內容，提供保險公司評估投保需求是否合理，作為後續核保參考。

第二道是核保階段。依「保險業招攬及核保理賠辦法」及相關自律規範，保險公司收到投保案件後，須透過保險公會的保險通報查詢系統，查核被保險人在同業及同一公司的累積保額。若投保金額或保費達到一定標準，便可能進一步進行財務核保或生存調查，評估投保人的財務狀況、保障需求與投保動機是否相當，以降低異常投保風險。

第三道則是理賠階段。蔡火炎指出，依產、壽險公會訂定的「保險業保險詐欺風險管理工作指引」，保險業應建立詐欺風險管理及相關作業規範。若理賠人員在審查過程中發現具體詐欺事證，可依程序通報檢警單位協助調查，進一步釐清是否涉及不法。

至於保險金能否給付，蔡火炎也提到，《保險法》第121條規範，受益人故意致被保險人於死，或雖未致死者，將喪失受益權；若是要保人故意致被保險人於死，保險人則不負給付保險金的責任。因此，若河口湖命案後續查明李碩彬不僅涉及教唆殺人，且符合相關保險法規定的要件，保險金給付就可能受到影響。