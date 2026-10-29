不只策畫河口湖命案！李碩彬開3000萬遊說「殺夫詐保」 女助理嚇到1天閃辭

河口湖命案再爆驚人內幕！涉嫌買凶殺妻詐保的李碩彬，再遭媒體披露疑似透過社群平台招募女助理，甚至在女助理上班第一天，就遊說對方透過交友、結婚及投保壽險與意外險等方式，以製造意外的手段詐領高額保險金。根據《CTWANT》報導，一名A小姐今年5月應徵李碩彬的助理，對方不僅以「25歲前財富自由」為誘因，還聲稱事成後可取得高達3000萬元的保險金，並承諾由他安排後續事宜，讓A小姐當場錯愕。

報導指出，A小姐今年5月初在社群平台看到一則徵求老闆助理的職缺，月薪最高開出5萬元，因而前往應徵並順利錄取。李碩彬向她表示，自己因健康問題需要有人協助整理家務及照顧日常起居，並開出首月試用期月薪4萬元、通過後月薪5萬元的條件。

然而，A小姐上班第一天，李碩彬便突然詢問她是否想在25歲前「財富自由」，還聲稱已有兩名助理成功賺到大筆財富，接著要求她下載交友軟體、尋找男性交往。即使A小姐表明自己已有男友，李碩彬仍據稱持續遊說，要求她與男性戀愛、結婚，婚後替對方投保壽險及意外險，並將自己列為受益人。

根據A小姐轉述，李碩彬甚至聲稱，一年後丈夫就會因意外死亡，屆時便能領取鉅額保險金；至於如何安排所謂的「意外」，以及如何應對保險公司的調查，他都會事先教導，並強調不會讓A小姐親自做違法的事。

在分配方式上，李碩彬向A小姐提出兩種方案，包括將3000萬元交由他操作，或由他處理資金後，讓A小姐取得1500萬元，另按月領取利息及薪資。他還聲稱，自己可以安排殺手及製造意外，並以獲利可觀為由，反覆勸說A小姐加入。

面對這番言論，A小姐越聽越害怕。報導指出，她當天工作直到深夜11時多才得以離開，期間李碩彬還拿出裝滿現金的小皮箱，抽出一疊約1萬多元的現金交給她當零用錢，並以員工福利為由，邀她前往日本旅遊，旅費全由自己負擔。

不過，A小姐離開後決定立即辭職，半夜傳訊息通知李碩彬。而原本大方送出現金的李碩彬，隨即要求她歸還這筆錢。A小姐事後回想，才驚覺自己可能差點陷入危險處境。

策畫河口湖命案主嫌李碩彬，分別向三商美邦人壽、台灣人壽替妻子井雲蓉投保1000萬意外險、2000萬旅平險，後來安排妻子赴日本旅遊。井雲蓉本月17日赴日，19日被發現陳屍山梨縣富士河口湖町旅館，頸部有刀傷，同團女子楊閔涵涉行凶被逮。

警方事後追查，李碩彬涉嫌詐領3000萬元保險金，假結婚投保後教唆殺妻，24日拘提李，依殺人等罪嫌送辦，台南地檢署26日聲押禁見獲准。行凶的楊女已遭日本檢方收押，我方將待日方提供其供詞及相關事證，釐清犯意聯絡與分工。