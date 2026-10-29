楊閔涵稱吃安眠藥斷片 誤殺井女

女子井雲蓉赴日本旅遊遭殺害，丈夫李碩彬涉嫌教唆女助理楊閔涵殺妻詐保，李遭羈押禁見，楊女在日被捕。據調查，楊女自稱剛分手，疑藉此博取同情接近井女，但李聲稱不知楊女赴日旅遊，因楊女是他貼身助理，警方認為說詞有違常理，深入調查。井女親友昨為她舉辦告別式，今天出殯。

據了解，井女不識楊女，井女在日本旅遊時傳手機訊息給友人，透露楊女稱剛與男友分手「不想活了」，來日本旅遊散心；本月十八日晚間楊女邀井女到房間喝酒，當晚友人傳訊給井女未獲回應，十九日上午楊女致電台灣領隊，稱好像誤殺井女，因喝酒吃安眠藥斷片，不記得發生什麼事。

李赴日處理後事時，向我駐日代表處人員、刑事局駐日聯絡官稱，剛剛才知道凶嫌是他員工，不知楊女赴日旅遊。

警方查出，李曾從事按摩業，有過一段婚姻，離婚多年，上網張貼應徵助理廣告，專挑女子擔任貼身助理，從事家務，與公司業務無關，甚至要幫他按摩，開出月薪三萬五千元至五萬元，但給過幾次現金便不再穩定支付。楊女做過洗車工作，今年九月應徵上李的助理。

李自稱投資股票、黃金、不動產及經營水產、茶葉事業，但警方懷疑未實際從事相關工作，研判可能靠父親資助，不排除有女助理遭李詐騙。

井女本月十七日隨旅行團從桃園機場搭機，飛至日本成田機場，楊女當天稍晚自行搭機前往，在當地與旅行團會合。警方查訪，楊女聯繫旅行社告知忘帶護照，並請友人送護照至高鐵台南站，未發現與命案有關疑點。

井女友人說，楊女上月八日以臉書私訊井女多名好友，稱十分關心「鄭方形事件」，令人懷疑早有預謀，處心積慮想藉井女關心的事親近，批「斷片誤殺根本胡扯、是在唬爛」。