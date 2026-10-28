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河口湖命案井女今告別式 友人批楊閔涵案發前多次傳訊早有預謀

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
井雲蓉友人回憶井女是一位熱心正義、善良且富有同情心的人，個性非常樂觀，向來報喜不報憂。圖／翻攝自井雲蓉Threads
井雲蓉友人回憶井女是一位熱心正義、善良且富有同情心的人，個性非常樂觀，向來報喜不報憂。圖／翻攝自井雲蓉Threads

38歲井雲蓉本月17日赴日本旅遊，19日被發現陳屍山梨縣富士河口湖町旅館，頸部有刀傷，同團女子楊閔涵涉行凶被逮；井女親友今天為她舉辦告別式，明天出殯。井女友人指出，楊女在10月8日用臉書私訊井女多位好友，根本是「早有預謀」，處心積慮想藉井女關心的事情親近。

本月19日上午8時許，井女被發現陳屍房內，日本警方將楊閔涵（27歲）依銃刀法逮捕，移送甲府地方檢察廳，檢方收押；台灣檢警追查，井女丈夫29歲李碩彬涉嫌欲詐領3千萬元保險金，假結婚投保後教唆殺妻，本月24日拘提李，依殺人等罪嫌送辦，台南地檢署前天聲押禁見獲准。

井雲蓉骨灰原本由李碩彬與井女母親一起帶回，李一下飛機就在高雄小港機場被逮捕，井母才知道女婿竟是涉嫌殺害女兒的共犯，將骨灰交給葬儀社處理；井女靈堂設在台南殯儀館附近，現場佈置素雅莊嚴，桌上供奉佛像、鮮花與素果，電子相框輪播著一張張井女生前燦笑的照片。

井女友人今天帶著孩子前往上香追思，孩子們當場在卡片寫下「ㄒㄧㄝˋ ㄒㄧㄝ˙ ㄍㄢ ㄇㄚ（謝謝乾媽）」，友人也寫下「艾拉乾媽，一路好走，愛妳」；井女預計明天29日出殯，井女友人受訪指出，明天就是最後一程，希望媒體不要打擾死者家屬，許多報導一直扭曲井女媽媽的意思。

據傳楊閔涵供稱自己喝了酒又吃安眠藥精神恍惚，致電導遊稱井女好像遭她誤殺了；井女友人怒批「斷片誤殺根本胡扯、是在唬爛」，她與其他井女好友聽到井女出事後，檢閱臉書訊息，才發現楊女竟在10月8日私訊井女多位好友，聲稱十分關心「鄭方形事件」。

楊女在一小時內傳訊井女多名好友，寫下「看到鄭方形事件真的有夠氣憤，但也謝謝你們這麼願意發聲」、「看到鄭方形事件真的有好生氣哦，也很謝謝有你們發聲」、「看到你們一次次的尋找真相、戳破謊言，覺得勇於發聲的人都很勇敢」等對話；井女友人指出，令人懷疑早有預謀。

井女友人指出，相信以井女的個性，聽到楊女很關心鄭方形事件，一定就會放下心防，特別跟楊女親近；楊女在案發前就有意圖，一點一點用套路接近井女，潛伏在身邊，相關證據她們都已經提供給警方，希望日本、台灣檢警能儘快查明李碩彬與楊閔涵究竟是如何合謀犯案，以慰艾拉（井雲蓉）在天之靈。

井女友人回憶井女是一位熱心正義、善良且富有同情心的人，個性非常樂觀，向來報喜不報憂，關心弱勢、長期投入流浪貓狗救援，照顧無家可歸的動物；即使自己或許也不好過，仍關心他人、守護弱小，就算心中焦慮，也總是哈哈大笑帶過，感謝井女在鄭方形事件中為家長與孩子發聲。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

井雲蓉友人指出，楊閔涵在10月8日用臉書私訊井女多位好友，根本是「早有預謀」，處心積慮想藉井女關心的事情親近。圖／井女友人授權提供
井雲蓉友人指出，楊閔涵在10月8日用臉書私訊井女多位好友，根本是「早有預謀」，處心積慮想藉井女關心的事情親近。圖／井女友人授權提供

日本警方將楊閔涵（27歲，右）依銃刀法逮捕，移送甲府地方檢察廳，檢方收押；台灣檢警將井女丈夫29歲李碩彬（左）聲押禁見獲准。圖／翻攝自李碩彬臉書、楊閔涵Threads
日本警方將楊閔涵（27歲，右）依銃刀法逮捕，移送甲府地方檢察廳，檢方收押；台灣檢警將井女丈夫29歲李碩彬（左）聲押禁見獲准。圖／翻攝自李碩彬臉書、楊閔涵Threads

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