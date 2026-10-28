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河口湖命案「認識2個月就閃婚」 陳沂揭1細節：玫瑰瞳鈴眼都不敢演

聯合新聞網／ 綜合報導
日本河口湖驚傳台灣女子命案，38歲井姓女子不幸遇害，死者丈夫李碩彬涉嫌為詐領高額保險金，竟不惜買凶殺妻，目前已遭法院裁定羈押。圖為日本山梨縣富士河口湖町河口湖畔。美聯社
日本河口湖驚傳台灣女子命案，38歲井姓女子不幸遇害，死者丈夫李碩彬涉嫌為詐領高額保險金，竟不惜買凶殺妻，目前已遭法院裁定羈押。圖為日本山梨縣富士河口湖町河口湖畔。美聯社

日本河口湖驚傳台灣女子命案，38歲井姓女子不幸遇害，隨著檢警深入追查，案情出現重大轉折，發現死者丈夫李碩彬涉嫌為詐領高額保險金，竟不惜買凶殺妻，目前已遭法院裁定羈押。對此，網紅陳沂也忍不住發文感嘆，整起案件充滿離奇情節，尤其令人難以理解的是，井女明明擔心自己可能遭到殺害，最後卻仍參加丈夫安排的日本旅行團，讓她直呼「玫瑰瞳鈴眼都不敢這樣演」！

陳沂在臉書發文指出，38歲井姓女子今年5月透過Threads發文求職，因此結識29歲的李姓男子。當時李男自稱事業有成、財力雄厚，並以月薪5萬元聘請井女擔任助理，兩人最初僅是單純的雇傭關係。然而，李男不僅出手闊綽，雙方才共事約2個月，他便主動向井女提出結婚、生子的要求，甚至開出「只要幫我生小孩，就給妳400萬元」的條件，讓兩人的關係逐漸從雇主與員工轉變為婚姻關係。

陳沂接著指出，李男除了要求井女簽下本票，還以保障未來孩子生活為由，替她投保多張保單，但投保的並非一般壽險，而是傷害險及意外險。更令人毛骨悚然的是，李男甚至曾詢問井女，是否願意犧牲一隻手或一隻腳，藉此換取高額保險理賠。種種異常舉動讓井女逐漸察覺不對勁，不僅將其中一份保單的受益人改為母親，還曾向周刊記者透露自己的擔憂，害怕遭人加害，甚至直言恐怕「活不過年底」。

陳沂對此感到相當不解，直呼「井女明明已經擔心自己可能遭到殺害，卻仍照常參加丈夫安排的日本旅行團」。更離奇的是，涉嫌行凶的女子竟是同團、但住在不同房間的團員，事後還被查出是李男的前女友。陳沂進一步指出，涉案女子使用的凶器是在日本跟團期間臨時購買，犯案後甚至沒有立即離開現場，讓她百思不得其解，忍不住驚呼「為什麼？這劇情離譜到柯南都找不出真兇吧」？

貼文曝光後，隨即引發網友熱烈討論，不少人對整起案件的發展感到不可思議，紛紛留言表示「我原本也是無法理解為什麼會這麼相信她老公的PUA【PUA】PUA全名為Pick Up Artist，中文直翻為「搭訕藝術家」，原本是教不善社交的男性如何利用SOP攻略女性，但後來被演化為利用「暗黑心理學」在不知不覺中操控對方，讓對方成為自己喜歡的樣子，手段包含貶低他人、情緒勒索、道德綁架、精神壓榨控制等，且不限於男女關係中，職場、家庭中等都有可能發生。」、「像是一場頂級PUA，值得探討的是，動手的前女友，是不是也是經過類似的PUA過程」，也有人直言「每個人都很扯，包含她（被害人）媽媽」，甚至有網友認為案情比八點檔還離奇，忍不住吐槽「這種劇情連八點檔編劇都不採用...」，掀起熱議。

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