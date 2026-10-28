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不合理！河口湖命案女凶嫌是貼身助理 死者夫卻稱不知她去日本

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導
死者井雲蓉的丈夫李碩彬，曾為井女投保3000萬元。圖／民眾提供
死者井雲蓉的丈夫李碩彬，曾為井女投保3000萬元。圖／民眾提供

台灣女子井雲蓉赴日本旅遊遭殺害案，丈夫李碩彬涉嫌教唆女助理楊閔涵殺妻詐保，被羈押禁見。據了解，李前往日本處理後事時，稱剛才知道凶嫌是他員工，不知楊女赴日旅遊，因楊女是李的貼身助理，警方認為說詞有違常理，深入調查。

命案發生隔天，李碩彬與井雲蓉的母親赴日本處理後事。據悉，李向我駐日代表處、刑事局駐日聯絡官稱，剛才知道凶嫌是他員工，不知楊閔涵赴日旅遊。

李本月24日帶骨灰罈搭機返台，抵達高雄小港機場被警方拘提，帶回台南市第五警分局調查，面對警方詢問，他時而陷入長考、時而露出微笑，坦承認識楊女，但否認教唆行凶。

警方調查，李曾從事按摩業，有過一段婚姻，離婚多年，今年5月找井女當助理，7月閃電結婚，9月又找楊女當助理。

李上網張貼應徵助理廣告，專挑女子擔任貼身助理，從事煮飯、倒垃圾、打掃環境等家務，與公司業務無關，甚至要幫他按摩，開出月薪3.5萬至5萬元，但給過幾次現金就不再穩定支付。

李自稱投資股票、黃金、不動產及經營水產、茶葉事業，但警方懷疑未實際從事相關工作，研判可能靠父親收房租資助，不排除曾有女助理遭李詐騙，呼籲若被害勇於報案。

井女是本月17日赴日本旅遊，19日被發現陳屍山梨縣富士河口湖町一間旅館，頸部有刀傷，日本警方逮捕楊女，查扣一把水果刀。李24日被警方拘提，檢方依殺人等罪嫌25日聲押禁見，法院26日裁准。

河口湖命案

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