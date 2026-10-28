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河口湖命案為何赴日殺人？律師推測楊女恐被話術所騙：下場比死刑慘

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣女子井雲蓉19日陳屍日本山梨縣富士河口湖町一間飯店。資料照片。美聯社
台灣女子井雲蓉19日陳屍日本山梨縣富士河口湖町一間飯店。資料照片。美聯社

日本河口湖台女命案持續引發關注，檢警證實，李姓丈夫涉嫌買通前女友楊姓女子，企圖透過殺害妻子詐領保險金。針對李姓丈夫為何安排被害人赴日旅遊，再讓楊女跨海行凶，網紅楊律師發文分析，李姓丈夫可能用話術騙了楊女，慘的是，楊女在日本絕對會關很久，等她出獄後，只是個沒半個親友的白髮老太婆了，「這個現世報比死刑更棒」。

楊律師指出，整起案件令人不解之處，在於李姓丈夫不僅花錢安排妻子前往日本，還疑似另外付錢讓楊女赴日殺人，選擇在日本旅館內犯案，幾乎等同於等待警方上門逮捕。楊律師查詢後發現，在日本殺人會在日本依日本法審判，也會在日本執行。而日本的殺人罪的刑度則為「死刑、無期徒刑或5年以上有期徒刑」。

楊律師進一步推測，李姓丈夫可能以「在日本殺人，最輕只判5年，我會送她去日本玩，妳去日本殺她，幾千萬的保險金，我分妳一半，5年後妳就是千萬富翁」、「不用怕我拿到保險金後不分妳，我還怕被妳咬出來呢，所以我一定會分妳，才能封住妳的嘴巴，放心啦」等等的說詞，讓楊女誤以為自己仍有機會付出有限代價，換取可觀的金錢利益。

對於楊女疑似企圖營造犯案後悔的情節，楊律師認為，她可能試圖將案件塑造成因口角而一時衝動殺人的假象，或藉由自傷行為呈現悔意。然而，楊女事前購買刀具的相關事證，以及媒體報導中提及的傷勢情況，都讓這些說法受到質疑。隨著案件受到高度關注，若調查結果支持詐保殺人的指控，楊女恐面臨嚴重刑責，未來也可能長期在日本服刑。

楊律師感嘆，楊女現年27歲，等她出獄後，只是個沒半個親友的白髮老太婆了，「這現世報比死刑更棒」，至於李姓丈夫會在台灣適用台灣法審判，目前在台灣很難判死刑，很可能會判無期徒刑，並直呼「就讓這種人渣在監獄關到死吧」。不過，上述說法屬於律師根據目前資訊提出的推測，實際刑度仍須由日本司法依案件情節判定。

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河口湖疑似詐保案件，井女李姓丈夫（灰衣男）為她投保3千萬元，26日被依共同殺人等罪聲押禁見。圖／檢方提供
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河口湖命案

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