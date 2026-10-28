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河口湖命案嫌犯買刀時怪怪的 店員曝異狀：問話完全不回

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本山梨縣富士河口湖町一間飯店19日發現一名38歲台灣女子死亡，圖為因涉嫌違反銃刀法於21日被移送檢方的台籍嫌犯楊閔涵。圖／ 截自 YouTube / UTYテレビ山梨公式チャンネル
日本山梨縣富士河口湖町一間飯店19日發現一名38歲台灣女子死亡，圖為因涉嫌違反銃刀法於21日被移送檢方的台籍嫌犯楊閔涵。圖／ 截自 YouTube / UTYテレビ山梨公式チャンネル

台灣女子井雲蓉17日赴日本旅遊，19日被發現陳屍山梨縣富士河口湖町旅館，頸部有刀傷，同團女子楊閔涵涉行凶被逮。楊嫌先前購買菜刀的商店店員接受日媒採訪時表示，楊嫌當時「樣子很奇怪」。

井女19日上午8時過後未依約定時間集合，飯店員工發現她陳屍房內。日本警方調查發現，井女頸部左側有一道深層傷口，房內無明顯打鬥痕跡，當時在場的27歲楊嫌身上沾有血跡。警方並查獲一把長約12公分的沾血菜刀，依違反《銃刀法》罪嫌逮捕楊女，移送甲府地方檢察廳，檢方已將她收押。

YBS山梨放送報導，相關人士透露，楊嫌是在遺體被發現前一天、18日中午左右購買菜刀。她當時正在參加觀光旅行團，獨自前往山梨縣外一家廚房用品店買刀。

廚房用品店店員接受日媒採訪表示，楊嫌當時神情明顯異常、顯得陰沉，似乎心事重重。這名店員向YBS山梨放送回憶，楊嫌當時拿著菜刀結帳，「我就用英文問她『要辦理免稅嗎？』『需要袋子嗎？』但她完全沒有回答。」

店員說，楊嫌給他的印象是「年紀很輕，但看起來不像是開心購物的樣子，一看就覺得她很奇怪。她看起來很陰沉，讓我覺得她是不是有什麼心事。」警方正詳細調查楊嫌購買菜刀的原因等情況。

河口湖命案

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台灣女子井雲蓉17日赴日本旅遊，19日被發現陳屍山梨縣富士河口湖町旅館，頸部有刀傷，同團女子楊閔涵涉行凶被逮。楊嫌先前購買菜刀的商店店員接受日媒採訪時表示，楊嫌當時「樣子很奇怪」。

保險業者：保險金由第2順位受益人領取或列遺產

河口湖命案引發詐保疑雲，保險業者表示，依保險法規定，受益人若故意導致被保險人死亡，將喪失受益權，但若保險契約仍有給付責任，保險金可由其他或第二順位受益人領取；若已無其他受益人，則可能列入被保險人遺產。

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