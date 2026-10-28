河口湖命案啟示 他示警伴侶出現3大危險徵兆：快逃

日本河口湖命案死者井雲蓉，疑遭同公司女員工楊閔涵殺害，井雲蓉的丈夫李碩彬涉嫌重大，檢警深入調查發現，李碩彬替她投保高額保險，沒多久井雲蓉遇害，研判是假結婚投保後教唆殺妻。

律師呂秋遠在臉書表示，河口湖的事件，看來是把婚姻、保險、債務與人身控制結合，變成一種危險的經濟關係。要怎麼判斷伴侶關係已經面臨生命危險？如果出現異常的財務安排、心理控制與威脅、對人身安全的實際控制，「快逃」。

呂秋遠表示，在最開始的時候，另一半會有異常的財務安排。例如，伴侶突然要求購買高額壽險或意外險，堅持自己擔任受益人，卻無法合理解釋保額與家庭經濟需求的關係。尤其要注意是否同時要求簽署本票、借據、空白文件，或交出金融帳戶控制權。

他說，接著，通常另一半會開始對被害人進行心理控制與威脅，伴侶開始以債務、秘密、工作或家庭關係施壓，使對方不敢拒絕。如果出現「受傷可以領多少保險金」、「意外死亡可以領多少錢」等具體談話，尤其伴隨脅迫，那應該已經至少是恐嚇、家庭暴力，當然更是嚴重人身安全警訊。

「最後，就是對人身安全的實際控制」。呂秋遠表示，伴侶會強迫安排旅行、交通、住宿或與陌生人接觸，並且不允許拒絕、改變行程或讓親友陪同。還伴隨日常生活強烈的占有欲、控制欲，不斷貶低伴侶、孤立伴侶。

他說，河口湖命案的情況比較少見，被害人明明知道自己已經有危險，曾經發生跌落軌道的情況，也知道要跟媒體爆料、更改保單受益人，但是卻還是願意順著伴侶的意思出國，也沒有提出離婚，為什麼？「當然不是因為愛，是因為許諾的錢與未知的恐懼。她害怕卻依附這段關係，想離開但是又害怕。當她想離婚，問了媽媽，但是媽媽卻說，既然生孩子有400萬，那就繼續維持婚姻吧！」

呂秋遠表示，媽媽怎麼會勸女兒不要離婚，要生孩子，即使已經有人身安全的疑慮了，只是為了400萬？只能說，這件事有太多的不合理，最後演變成現實發生的一件悲劇了。