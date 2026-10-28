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保險業者：保險金由第2順位受益人領取或列遺產
河口湖命案引發詐保疑雲，保險業者表示，依保險法規定，受益人若故意導致被保險人死亡，將喪失受益權，但若保險契約仍有給付責任，保險金可由其他或第二順位受益人領取；若已無其他受益人，則可能列入被保險人遺產。
保險業者強調，要釐清涉案者是否同時具要保人身分，若死亡是由要保人自身故意行為造成，保險公司可不負給付責任。
以河口湖案件來看，若李嫌涉教唆殺人，將喪失受益及繼承權。至於保險金給付，要看是否有設定第二順位受益人，若無其他受益人，則依民法規定列入遺產，由法定繼承人繼承。
壽險業者說，保險公司在投保階段，就會透過保額上限及投保張數限制，避免保戶短期間密集投保或累計保額過高。但若刻意詐保，往往要事故發生、申請理賠後，才能從相關資料發現異常。實務上，保險業也會透過跨公司資料比對追查疑點。
金管會保險局副局長蔡火炎說，現行已有很多防範機制，若由第三人投保死亡保險契約，契約要經過被保險人書面同意，並約定保險金額，契約才有效。
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