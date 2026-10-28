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李碩彬疑開設假公司 營造「多金小開」形象

聯合報／ 記者袁志豪李奕昕／連線報導

井雲蓉到日本旅遊，卻遭公司女員工楊閔涵殺害，井女友人形容她生前日子不好過，仍關心弱勢、長期救援流浪貓狗。

李碩彬多次在網路招募員工，但公司疑未實際營業。楊女的友人則指她出國當日情緒異常暴躁，似乎被什麼人催逼著。

井女原本是新化區養護中心護理師，因經濟拮据，才到李碩彬公司兼職。

台南市公司登記資料顯示，李碩彬名下公司位於永康區，但實際走訪，該處是住家，住戶表示沒聽過這個人，不認識李，疑似提供虛假的公司地址。

楊閔涵友人指出，十七日上午十一時，楊女請她幫忙到租屋處拿護照，抵達後發現門未上鎖，屋內空蕩且無生活痕跡；她送到高鐵台南站時，楊女不斷與不知名人士通電話，並向她借錢。

楊女二○二三年九月將台灣銀行及京城商業銀行提款卡，放置在台南市一間賣場置物櫃內，並將密碼透過ＬＩＮＥ傳給對方，導致六名無辜民眾受騙匯款。

高雄地院前年七月依幫助洗錢罪，判楊女三月徒刑，併科罰金一萬元，緩刑二年。

受害的井女曾向媒體及親友透露，丈夫替她投保高額保險後，曾詢問「斷手腳詐保」可能性，擔心丈夫會對她不利。李碩彬曾被提告妨害性自主、詐欺、侵占、傷害等罪，警方懷疑他營造「多金小開」形象，專挑女助理，後續發生感情或金錢等糾紛。

警方觀察，李情緒平靜，看不出哀傷，且未與新婚妻子一起旅行，有違常情，不排除赴日本處理後事時，順便打探警方偵辦情形。

河口湖命案

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