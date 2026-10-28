河口湖命案 井女丈夫涉教唆殺妻、詐保3000萬

女子井雲蓉本月十七日赴日本旅遊，十九日被發現陳屍山梨縣富士河口湖町旅館，頸部有刀傷，同團女子楊閔涵涉行凶被逮。警方追查，井女丈夫李碩彬涉嫌詐領三千萬元保險金，假結婚投保後教唆殺妻，廿四日拘提李，依殺人等罪嫌送辦，台南地檢署前天聲押禁見獲准。

井雲蓉（卅八歲）的父親是空勤總隊長井延淵，案發隔天赴日處理後事，現仍請假。井女雙親離異多年，她隨母親生活，今年五月應徵擔任李碩彬（廿九歲）的助理，七月兩人閃電結婚。

井女原定九月廿一日赴日獨旅，卻在高鐵台南站跌落鐵軌，列車緊急停車，她躲進月台與軌道間避車彎逃過一劫，事後稱因低血糖暈眩絆倒。本月十九日上午八時許，她未依約定時間集合，日本飯店員工發現她陳屍房內。

日本警方調查，井女頸部左側有一道深層傷口，房內無明顯打鬥痕跡，在場的楊閔涵（廿七歲）身上沾有血跡，查獲她旅途中購買、長約十二公分的沾血菜刀，依銃刀法逮捕，移送甲府地方檢察廳，檢方已將她收押。

廚房用品店店員接受日媒採訪表示，楊女當時神情明顯異常、顯得陰沉，似乎心事重重。

台南地檢署廿二日接獲刑事局國際科報請指揮，初步認定李碩彬涉與井雲蓉虛偽結婚、鼓吹她單獨赴日旅遊，並為井女投保好幾筆保單，其中有兩筆金額較大，分別為一千萬元、二千萬元，同時掌握李曾與楊閔涵接觸紀錄。

案發後，李與井女母親赴日處理後事，帶回骨灰，廿四日晚間返台時在高雄小港機場遭刑事局、台南市警方拘提。檢方訊後依使公務員登載不實、共同殺人、詐欺取財未遂等罪嫌，向台南地院聲請羈押禁見獲准。

李在台南市永康區開公司，井雲蓉今年五月到李的公司兼職擔任助理貼補家用，七月兩人登記結婚，楊女則是九月初應徵任職，三人均相識。李坦承認識楊女，但否認教唆行凶，警方懷疑李買凶殺人，也不排除與楊女有感情因素，查扣李的手機、筆記型電腦，調閱金流資料，初步未發現具體事證。

因楊女已遭日本檢方收押，我方將待日方提供其供詞及相關事證，釐清犯意聯絡與分工，不排除還有共犯。

據了解，李碩彬分別向三商美邦人壽、台灣人壽替妻子投保一千萬意外險、二千萬旅平險，後來安排妻子赴日本旅遊。井女起疑，出國前將一千萬元保單受益人從丈夫改為母親，但尚未變更二千萬元保單，受益人仍是丈夫。