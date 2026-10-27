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涉買凶河口湖殺妻 主嫌臉書好友驚見沈伯洋！本人親曝原因

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長候選人沈伯洋。記者曾學仁／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋。記者曾學仁／攝影

台灣女子井雲蓉赴日本旅遊遭殺害案，同團女子楊閔涵涉嫌行凶在日被捕，井女丈夫李姓男子涉教唆殺妻，在台被檢警拘提聲押禁見獲准。而網友也起底發現，李男臉書帳號好友中竟有台北市長候選人沈伯洋。沈表示，自己與該男子完全不認識，是買書讀者來加好友，而被害者其實也是他支持者，對其遭遇害很難過。

涉案的台籍李姓主嫌透過網路招募與設局認識井女，結婚後逼迫簽下上千萬本票與投保高額意外險，再買兇前女友楊女赴日行凶，而李男過往公開資訊與臉書也遭起底，發現竟與沈伯洋是好友，引發熱議。

沈伯洋強調，他翻了一下記錄才知道，因為他出過很多書，是買書的讀者來加好友，他完全沒有跟她互動也沒有對話，完全不認識，他也意外得知被害者是支持者，心裡也感到非常的難過，希望能夠真相大白，調查後讓真相水落石出。

河口湖命案 沈伯洋 臉書 好友

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