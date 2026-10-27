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河口湖兇殺驚傳詐保 金管會提出防範詐保教戰守則

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
河口湖凶殺驚傳詐保，金管會提出防範詐保教戰守則。聯合報系資料照
河口湖凶殺驚傳詐保，金管會提出防範詐保教戰守則。聯合報系資料照

金管會保險局副局長蔡火炎今天表示，目前保險法對於防範道德危險，已經有相關的條文規定，其中對於第三人投保，根據保險法第105條的規定，必須要經過被保險人書面同意，並且約定保險金額，這個契約才會有效，以避免要保人未經被保險人同意來掛名投保的情況。

蔡火炎說，關於詐保的道德風險的防範，不只是保險法規定要保人跟被保險人，保險公司在招攬以及核保、理賠不同的階段，也都要再做把關。以河口湖凶殺事件來看，即使在第一關被害人同意先生為其買保單，後續還有好幾個關卡，包括核保跟理賠可以把關，而且在招攬保單的階段，保險公司或是業務員就必須要了解要保人的投保目的跟動機。

蔡火炎指出，包括招攬人必須要去了解要保人投保的目的跟動機，必須要在招攬報告書或是業務報告書都要記載要保人的投保目的跟動機，這個也是做核保評估是否合理的重要參考。

另外在核保階段，按照保險業的招攬及核保理賠辦法，以及招攬核保作業控管的自律規範，這些都有規定，保險公司收到投保案件時，必須要到公會的通報查詢系統去查詢，這個被保險人在同業與同一公司的累積保額，如果投保金額和保費達到一定的標準，此時也必須要進行財務核保以及生存調查，落實審查投保動機跟財務的相當性。

對於理賠階段的部分，蔡火炎表示，目前產壽險公會所訂定的保險業詐欺風險管理工作指引，就已經有規定保險業必須要訂定相關的作業規範，理賠人員有發現保險詐欺的具體事證，必須要通報檢警單位來協助偵辦。

河口湖命案 金管會 保險 詐騙 保單

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