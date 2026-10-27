河口湖命案疑涉詐保受矚 金管會：已有多道關卡防範

台灣籍井姓女子在日本某飯店遭刺身亡，外界質疑恐與其丈夫詐領保險金有關。金管會今天指出，已有多道關卡防範詐保，包括第3人投保死亡保險契約須經被保險人書面同意，另在招攬、核保、理賠3階段也有審查或通報機制。

台灣籍井姓女子19日在日本某飯店遭刺身亡，日本警方逮捕嫌疑人台灣籍楊姓女子，井女的丈夫李姓男子涉嫌虛偽結婚及為井女投保高額保險，自日本入境台灣時遭拘提，並經台南地檢署複訊後聲押獲准。

針對如何防範詐保事件發生，金管會保險局副局長蔡火炎今天在例行記者會表示，現行已有很多防範機制，保險法第16條規定，要保人對本人或其家屬、生活費或教育費所仰給之人、債務人，以及為本人管理財產或利益之人的生命或身體，具有保險利益。

蔡火炎指出，若由第三人投保死亡保險契約，根據保險法105條規定，契約也要經過被保險人書面同意，並約定保險金額，契約才有效，以避免未經被保險人同意而冒名投保的情況。

此外，蔡火炎也說，在第一關招攬階段，實務上都會要求招攬人在招攬報告書或業務報告書，須記載要保人投保目的與動機，作為核保評估。

第二關核保階段，蔡火炎指出，依照保險業招攬及核保理賠辦法、保險業招攬及核保作業控管自律規範規定，保險公司收到投保案件時，須到保險通報系統查詢被保險人投保資訊，像是在其他保險公司與同一公司的累積保額等，如果投保金額或保費達到一定標準，也要進行財務核保，審查投保動機與財務的相當性。

第三關理賠階段，蔡火炎說，依照產壽險公會訂定保險業保險詐欺風險管理工作指引規定，保險業要訂定保險詐欺風險管理相關作業規範，理賠人員若發現保險詐欺的具體事證，可以通報檢警單位協助偵辦。

針對井姓女子投保狀況，蔡火炎表示，這起刑事案件偵辦中，基於偵查不公開，不便說明。