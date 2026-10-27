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女兒河口湖遇害案情翻轉 空勤總隊長井延淵仍請假未返隊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
井姓女死者的父親、內政部空中勤務總隊總隊長井延淵目前仍請假中。聯合報系資料照
井姓女死者的父親、內政部空中勤務總隊總隊長井延淵目前仍請假中。聯合報系資料照

台灣女子井雲蓉赴日本旅遊遭殺害案持續延燒，隨著井女丈夫因涉嫌共同殺人、詐領保險金等罪遭羈押禁見，案情出現重大轉折。死者父親、內政部空中勤務總隊總隊長井延淵案發後赴日處理女兒後事，目前仍持續請假，尚未返回工作崗位。

空勤總隊今表示，井延淵目前仍有處理私人事務的需求，因此持續請假，至於預計何時返回工作崗位，因屬長官個人行程，目前無法確定。

井雲蓉本月19日被發現陳屍日本山梨縣富士河口湖町一間飯店，左側頸部遭利器深刺，傷及頸動脈，死因為失血過多。同團27歲楊姓女子當時人在房內，日本警方並查扣一把沾血菜刀，楊女目前已遭日本檢方收押。

案件後續在台灣出現重大進展。台南地檢署調查，井女29歲李姓丈夫涉嫌與井女虛偽結婚，並為她投保高額保險，檢警另掌握李男與楊女的接觸紀錄。李男24日返台後在高雄小港機場遭拘提，台南地院26日依使公務員登載不實、共同殺人及詐欺取財未遂等罪嫌重大，裁定羈押禁見。檢警目前仍持續釐清李男與楊女間的犯意聯絡、行為分工，以及是否另有其他共犯。

案發後，井延淵原定赴立法院備詢，隨即請假前往日本處理女兒後事。據了解，井女家屬赴日後已處理相關後事，骨灰也已帶回台灣。

河口湖命案 空勤總隊 日本 台灣

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