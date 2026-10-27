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丈夫謀財害命？河口湖命案死者出國前曾落軌 高鐵回應了

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
河口湖命案井姓死者赴日前，曾意外墜落高鐵台南站月台，讓她驚覺不對勁，懷疑丈夫疑似為鉅額保險金謀財害命，更透露自己可能「活不過年底」。示意圖。聯合報系資料照
河口湖命案井姓死者赴日前，曾意外墜落高鐵台南站月台，讓她驚覺不對勁，懷疑丈夫疑似為鉅額保險金謀財害命，更透露自己可能「活不過年底」。示意圖。聯合報系資料照

河口湖命案出現突破性進展，週刊報導井姓死者出發前曾意外墜落高鐵台南站月台，讓她驚覺不對勁，懷疑丈夫疑似為鉅額保險金謀財害命，更透露自己可能「活不過年底」，沒想到一語成讖。扯出案外案，台灣高鐵僅低調回應，一切以鐵警調查為主。

震驚台日的河口湖命案，死者井姓女子本月17日跟團到日本旅遊，未料卻遭同行陌生台籍旅客楊小姐持利刃割頸殺害。刑事局跨國追查發現死者丈夫疑似與兇嫌有所聯繫，更於兩人婚後投保逾1500萬的高額保險。

事情傳出引發譁然，檢警深入調查更發現一切早有徵兆。井姓女子上個月21日，才在台南高鐵站搭車時不慎墜落月台。據當時報導指稱，井姓女子疑似因椎間盤問題，導致腳麻或身體不適，在調整站姿或起身時不慎絆倒、不小心墜落軌道。

監視器畫面顯示，當時北上612次列車正在減速進站，好在司機員即時反應並踩下非常煞車，井姓女子則機警地躲到月台與軌道間的避車彎，最後自行爬上月台，僅有膝蓋擦傷及紅腫。

大難不死，鐵警還依公共危險罪將井姓女子送辦，沒想到一個月後竟仍逃不過死劫。據週刊報導，井姓女子生前因丈夫多次詢問她是否願意自斷手腳詐保，讓她相當擔心人生安全。跌落軌道後，雖然周邊並沒有拍到可疑人士，但已經讓井姓女子心生警覺，甚至認為是丈夫「找老師下降頭」，才致使她莫名其妙跌落軌道。

據了解，台灣高鐵2007年通車以來，長年保持低人員落軌率紀錄。鐵道局統計，近5年來高鐵落軌事件總計共4起，其中屬死傷事故計2件、異常事件（外物入侵）2件，共計造成2死2傷，其中一件傷者就是井姓女子。

對此，高鐵公司僅低調回應，高鐵並無公權力，基於旅客隱私，應依鐵警調查結果，無法對外界多做說明。目前各月台也將分階段裝設月台門，預計今年底新竹站優先完工、2028年底全線裝設完成。

38歲井雲蓉本月17日晚間前往日本，19日上午就被發現陳屍山梨縣富士河口湖町一間飯店，台南地檢署將井女李姓丈夫依教唆殺人罪聲押禁見獲准。圖／翻攝自井雲容Threads
38歲井雲蓉本月17日晚間前往日本，19日上午就被發現陳屍山梨縣富士河口湖町一間飯店，台南地檢署將井女李姓丈夫依教唆殺人罪聲押禁見獲准。圖／翻攝自井雲容Threads

河口湖命案 高鐵 日本 被害人 丈夫 刑事局

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